Þrjár nýjar renni­brautir á Sauð­ár­króki í sumar

Lovísa Arnardóttir skrifar
Stigagangurinn verður upplýstur og upphitaður. Skagafjörður

Þrjár nýjar rennibrautir verða teknar í notkun í sundlauginni á Sauðárkróki í sumar. Sú hæsta er 65 metra löng með fjórum slaufum og er lokuð. Önnur rennibrautin er breið og opin og 8,5 metra löng. Sú þriðja er fimm metra löng, lokuð og er aðeins í eins metra hæð og því fyrir yngstu börnin.

Fram kemur í tilkynningu frá sveitarfélaginu Skagafirði að Fjársýsla ríkisins hafi fyrir hönd sveitarfélagsins sett framkvæmdina í útboð síðasta sumar. Tilboð Sportís hafi verið metið hagkvæmast að teknu tilliti til verðs- og gæðamats.

„Um er að ræða þrjár rennibrautir, þar af tvær sem tengjast við nýjan 12 m. háan uppgönguturn. Turninn verður upphitaður, klæddur plexigleri og með LED-lýsingu. Ljóst er að mannvirkið mun setja svip sinn á bæinn,“ segir í tilkynningunni.

Þar kemur einnig fram að verktakar á vegum Sportís vinni nú að því að undirbúa undirstöður mannvirkjanna. Reiknað er með því samkvæmt tilkynningu að sjálfar rennibrautirnar og turninn verði komin hingað til lands í maí. Uppsetning þeirra hefjist í kjölfarið og ef allt gengur að óskum megi gera ráð fyrir að mannvirkið verði tekið í notkun í júní.

Tvær eru tengdar í sama stigagang og sú þriðja til hliðar

Um rennibrautirnar segir í tilkynningunni:

Hæsta rennibrautin verður 65 m. löng, með fjórum slaufum og fallhæð hennar 9,5 m. frá hæstu stöðu og niður í lendingarbraut, sem er 10 m. á lengd. Rennibrautin verður í lokuðu, heilu röri, með tveimur ljósagöngum á leiðinni. Rennibrautin sem er neðar í turninum er breið og opin, 8,5 m. löng og fallhæð 2,5 m. frá hæstu stöðu og niður í lendingarlaugina sem er vestast á nýja sundlaugarsvæðinu. Þriðja rennibrautin er einnig í lokuðu, heilu röri. Lengd hennar er 5 m. og fallhæð 1 m. Lendingarsvæði hennar er í minni kennslulauginni á nýja sundlaugarsvæðinu.

