Ísak Bergmann Jóhannesson verður með nýjan aðalþjálfara þegar hann snýr aftur til 1. FC Köln eftir landsleikjahlé.
Eftir að hafa aðeins unnið tvo af síðustu átján leikjum ákvað Köln að láta aðalþjálfarann Lukas Kwasniok fara í gær.
Hann tók við liðinu síðasta sumar eftir að Köln komst upp í úrvalsdeildina og byrjaði ljómandi vel en lenti fljótt í vandræðum. Liðið situr nú í 15. sæti, tveimur stigum frá fallsvæðinu.
Bild greinir frá því að aðstoðarþjálfarinn René Wagner verði gerður að aðalþjálfara, og raunar hafi það alltaf verið planið, ef Kwasniok myndi ekki standa sig.
Wagner mun hins vegar aðeins fá tvo leiki til að sanna sig, gegn Frankfurt þann 5. apríl og gegn Werder Bremen þann 12. apríl. Ef frammistaða liðsins batnar ekki í þeim leikjum verður hann líka látinn fara, samkvæmt Bild.
Þá bíður hinn gamalreyndi Friedhelm Funkel frekari vendinga. Hann er sestur í helgan stein, enda orðinn 72 ára gamall, en er sagður tilbúinn til að taka tímabundið við Köln ef hlutirnir ganga ekki upp hjá Wagner.
Ísak Bergmann hefur komið við sögu í 25 af 27 leikjum Köln á tímabilinu og skorað 1 mark.