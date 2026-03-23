Líklegt að Rasmussen verði í oddastöðu eftir kosningar Kjartan Kjartansson skrifar 23. mars 2026 13:32 Mette Frederiksen, leiðtogi jafnarðarmanna, (t.v.) og Lars Løkke Rasmussen, leiðtogi Moderaterna, (t.h.) hafa staðið saman í slag við Bandaríkjastjórn vegna Grænlands að undanförnu. Þau keppast nú um hylli kjósenda í kosningum sem fara fram á morgun. Vísir/EPA Litlu munar á fylgi stóru kosningablokkanna tveggja í skoðanakönnunum fyrir þingkosningar í Danmörku á morgun. Útlit er fyrir Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra sitjandi ríkisstjórn, verði í oddastöðu eftir kosningar. Danir ganga að kjörboðinu í þingkosningum á morgun. Mette Frederiksen, forsætisráðherra, boðaði óvænt til kosninganna fyrir um mánuði. Flokkur hennar hafði þá átti verulega undir högg að sækja og komið illa út úr sveitarstjórnarkosningumJafnaðarmannaflokkur Frederiksen gæti tapað stórum hluta þingsæta sinna verði úrslit kosninganna í líkingu við skoðanakannanir. Þó að flokkurinn mælist stærstur með um fimmtungsfylgi gæti hann tapað sextán þingsætum af fimmtíu. Samstarfsflokkar jafnaðarmanna í ríkisstjórn horfa líklega einnig fram á glötuð þingsæti. Venstre gæti tapað átta mönnum af 23 og Moderaterna, flokkur Rasmussen, fjórum af sextán. Þjóðernissinnar hástökkvararnir Hvorki rauða blokk vinstriflokkanna né bláa blokk borgaralegu flokkanna næði þingmeirihluta miðað við stöðu skoðanakannana. Frjálslynda bandalagið, undir stjórn Alex Vanopslagh sem gekkst við kókaínneyslu í síðustu viku, mælist stærstur hægra megin, með ellefu prósent fylgi. Flokkurinn gæti bætt við sig fimm þingmönnum miðað við það. Þá er útlit fyrir að vinstriumhverfisflokkurinn Sósíalíski þjóðarflokkurinn verði næststærstur á þingi og bæti við sig sjö þingmönnum. Hástökkvarinn virðist ætla að verða þjóðernisflokkurinn Danski þjóðarflokkurinn sem gæti bætt við sig tólf mönnum. Hann á nú fimm þingmenn. Ætlar ekki að láta draga sig í dilka Það er hins vegar Rasmussen, utanríkisráðherra í ríkisstjórn Frederiksen og fyrrverandi forsætisráðherra Danmerkur, sem gæti verið með pálmann í höndunum eftir að atkvæði hafa verið talin. Hann gæti verið í aðstöðu til þess að velja hvort hann vilji halda Frederiksen áfram við völd í áframhaldandi miðjustjórn eða halla sér til hægri. Frederiksen varaði við seinni möguleikanum í kosningabaráttu sinni. Ákveði Rasmussen að styðja Troels Lund Poulsen, leiðtoga Venstre og forsætisráðherraefni bláu blokkarinnar, fái Danir að líkindum hægri stjórn yfir sig. Frá sjónvrapskappræðum leiðtoga dönsku stjórnmálaflokkanna. Frá vinstri Inger Støjberg. leiðtogi Danmerkurdemókrata, Frederiksen forsætisráðherra, Troels Lund Poulsen, leiðtogi Vestre og Morten Messerschmidt, leiðtogi Danska þjóðarflokksins.Vísir/EPA Evrópska blaðið Politico segir að Rasmussen hugnist ekki hugmyndir Frederiksen um að taka frekar upp samstarf til vinstri eftir kosningar. Hann vilji miðjustjórn áfram. Hann hefur aftur á móti einnig neitað því að hann ætli að leiða hægri blokkina til valda. „Ég læt ekki draga mig í dilka. Ég er á miðjunni, staðfastur, jafnvel þegar vindar blása,“ skrifaði Rasmussen á samfélagsmiðli í síðustu viku. Á ýmsu hefur gengið í dönskum stjórnmálum að undanförnu og mikið hefur mætt á Frederiksen og Rasmussen og stjórn þeirra. Þau hafa staðið sameinuð gegn ásækni Bandaríkjaforseta í Grænland og átt í nánu samstarfi við evrópska bandamenn undanfarna mánuði. 