Átta mánaða skilorð fyrir ofbeldi í nánu sambandi og eignaspjöll Lovísa Arnardóttir skrifar 23. mars 2026 10:30 Maðurinn hefur verið dæmdur í héraði. Vísir/Vilhelm Karlmaður var nýlega í Héraðsdómi Austurlands dæmdur til átta mánaða skilorðsbundins fangelsis fyrir eignaspjöll og ofbeldi í nánu sambandi gegn sambýliskonu sinni og barnsmóður. Maðurinn var ákærður í tvígang fyrir ofbeldi í nánu sambandi, fyrst 2024 og svo í janúar á þessu ári. Hann var aðeins sakfelldur í öðru tilvikinu. Í dómi kemur fram að fólkið var í sambúð í um áratug en virðist hafa slitið sambúð einhvern tímann á árinu 2024 eftir að maðurinn réðst að konunni eftir að hún hafði verið úti að skemmta sér. Hún kom þá heim um klukkan þrjú um nótt og greindi síðar frá því að maðurinn hefði þá ráðist að henni með því að slá hana í andlit, rífa í hana og grípa um upphandleggi hennar og halda henni fastri. Fann fyrir skertri meðvitund Þá hélt hann henni upp að vegg og var með annan handlegginn á brjóstkassa hennar og hálsi og með hinn handlegginn fyrir munni hennar þannig hún fann fyrir skertri meðvitund og óttaðist um líf sitt. Maðurinn var ákærður fyrir ofbeldi í nánu sambandi en líkamsárás til vara. Í dómi kemur fram að konan hafi verið marin og með roða víða um líkamann og glóðarauga í skoðun hjá lækni daginn eftir. Konan krafðist þess að maðurinn greiddi henni milljón í skaðabætur. Nánar er farið yfir atvikið í dómi en þar segir að lögreglan hafi á sunnudegi verið stöðvuð af manni sem greindi þeim frá því að konan hans hefði um nóttina fengið skilaboð um að hringja á lögreglu fyrir konuna. Skilaboðin hafi verið send úr síma dóttur þeirra en þau hafi ekki séð skilaboðin fyrr en um morguninn. Lögreglan fór í kjölfarið á heimili þeirra og fann þar manninn og konuna í sófa í stofunni, hún hafði verið með augljóst glóðarauga. Börnin voru að leik í öðru herbergi og var því kölluð til barnavernd og ákveðið að fjarlægja manninn af heimilinu, hann tekinn í skýrslutöku og svo sleppt. Eftir það flaug hann til Reykjavíkur. Börnin ekki vitni en á heimilinu Í dómi kemur fram að börnin hafi ekki orðið vitni að ofbeldinu en vinafólk fólksins hafi komið á vettvang og boðist til að taka börnin þar til barnavernd kæmi. Annað þeirra fékk einnig skilaboð frá dóttur fólksins en þá greindi konan frá því að hún hafi sent skilaboðin. Vinur fólksins greindi lögreglu frá því að mikið væri um ofbeldi á heimilinu. Konan leitaði til læknis eftir að lögreglan ræddi við hana og fékk áverkavottorð. Þar greindi hún frá því að hafa komið heim aðfaranótt sunnudags, klukkan þrjú, og maðurinn hafi þá fyrirvaralaust ráðist að henni. Hann hafi tekið af henni símann og aðrar eigur en hún tekið síma dóttur sinnar og sent skilaboð á vinkonu sína og óskað eftir aðstoð lögreglu. Hún sagði þetta hafa gerst áður án þess að hún hafi rætt það við heilbrigðisstarfsmann. Kenndi henni um allt Í dómi er einnig farið yfir nótur sálfræðings konunnar í viðtölum við hana árið 2024. Þar kemur fram að konan hafi upplifað munnlegt ofbeldi af hálfu mannsins strax á fyrsta ári þeirra sambúðar. Síðar hafi það þróast í líkamlegt ofbeldi. Hún segir hann ekki leggja hendur á börnin. „Samkvæmt nótunni hafi brotaþoli talað um reiði og vanmátt og velt því fyrir sér hvort þetta væri allt henni að kenna og hún kannski að gera eitthvað rangt. Hún hafi greint frá því að makinn kenndi henni um allt. Hann hafi sagt það henni að kenna að hann hafi lamið hana þar sem hún hafi öskrað,“ segir í dómi. Þar kemur einnig fram að konan vilji ekki flytja frá bænum sem þau búa í. Þar vinni hún og eigi vini. Yfirmaður hennar viti af „vandræðum hennar heima“ eins og það er orðað. Börnin hafi verið tekin frá henni á einum tímapunkti en svo aftur komið heim. Í öðru samtali við sálfræðinginn síðar greinir konan frá því að hún vilji yfirgefa manninn sinn en þori því ekki. Vildi sjá börnin Parið virðist svo hafa skilið skiptum því næsta atvik átti sér svo stað í janúar á þessu ári þegar maðurinn sendi konunni skilaboð og sagðist vilja sækja börnin. Hann hafði ekki séð þau í mánuð. Konan greindi frá því í skýrslutöku að maðurinn hafi sent henni skilaboð um að hann ætlaði að sækja börnin en hún sagði að það hafi ekki verið rætt um það. Hún hafi hringt á Neyðarlínuna um leið og hann kom og læst öllum hurðum og gluggum. Barnavernd var kölluð til. Í dómi segir að maðurinn hafi barið á glugga og dyr, brotið rúðu og að börnin hefðu verið á heimilinu. Lögreglan hafi rætt við manninn sem hafi sagst vera að sækja börnin sín. Hann var handtekinn og viðurkenndi eignaspjöllin. Við handtöku sagði hann samskiptin erfið við konuna og óskaði eftir aðstoð við að fá umgengni við börnin sín. Í dómi kemur fram að konan hafi upplifað mikla hræðslu á heimilinu þegar hann lét með þessum hætti. Maðurinn var ákærður fyrir ofbeldi í nánu sambandi í báðum tilvikum og fyrir eignaspjöll á húsnæði konunnar. Maðurinn neitaði sök í desember og sagðist hafa slegið konuna 2024 í kjölfar þess að hún sló hann. Hann sagði konuna hafa fengið áverka á skemmtistað áður en hún kom heim. Í dómi er farið nokkuð ítarlega yfir þessar ásakanir og rætt við fjölda sem var með henni að skemmta sér. Þar greina vitni frá því að konan hafi reynt að stöðva slagsmál tveggja manna og fengið við það höfuðhögg. Niðurstaðan er að ólíklegt sé að hún hafi hlotið áverka sína við það. Maðurinn játaði sök hvað varðar eignaspjöllin og greiddi fyrir viðgerð en neitaði sök um ofbeldi í nánu sambandi. Varð fyrir höfuðhöggi á skemmtistað Fyrir dómi var rætt við ýmis vitni, til dæmis vinafólk konunnar sem hún sendi skilaboð og fólk sem hafði verið með konunni á skemmtistaðnum og orðið vitni að slagsmálunum sem hún reyndi að stöðva en við það fékk hún eitt högg á höfuðið. Þá var einnig rætt við lækninn sem skrifaði áverkavottorð fyrir konuna og gaf út veikindavottorð fyrir hana, lögreglumenn sem voru kallaðir til í fyrra og seinna skiptið og sálfræðing konunnar sem hitti hana eftir bæði atvikin. Í niðurstöðu dóms segir að meira innbyrðis samræmi sé í frásögn konunnar en mannsins og að frásögn hennar sé í samræmi við áverkana sem hún svo hlaut og voru sýnilegir við komu lögreglu á vettvang. Þá þykja skilaboðin sem hún sendi úr síma dóttur sinnar renna stoðum undir frásögn hennar. Frásögn mannsins þykir ekki eins trúverðug og konunnar hvað varðar fyrra atvikið 2024. Því er hann dæmdur fyrir ofbeldi í nánu sambandi. Hvað varðar atvikið í janúar fellst dómurinn ekki á að atvikið falli undir ofbeldi í nánu sambandi en dæmir manninn fyrir eignaspjöll. Við refsingu mannsins var litið til þess að maðurinn veittist að konunni á sameiginlegu heimili þeirra á meðan börnin þeirra voru sofandi heima. Hann er dæmdur til átta mánaða fangelsis skilorðsbundið. Maðurinn er auk þess dæmdur til að greiða konunni 800 þúsund í miskabætur. Heimilisofbeldi Lögreglumál Dómsmál Börn og uppeldi Ofbeldi gegn börnum Kynbundið ofbeldi