Settur á bekkinn fyrir að mæta seint en lagði síðan upp sigurmarkið Ágúst Orri Arnarson skrifar 23. mars 2026 13:02 Trent Alexander-Arnold sætti sig ekki við bekkjarsetuna og lagði upp sigurmarkið. Angel Martinez/Getty Images Trent Alexander-Arnold mætti seint á æfingu í vikunni og missti þess vegna sæti sitt í byrjunarliði Real Madrid gegn Atlético Madrid í gær en hann svaraði vel fyrir sig. Öllum að óvörum var Alexander-Arnold ekki í byrjunarliði Real Madrid í gær en hann hefur verið lykilmaður í liðinu síðan Alvaro Arbeloa tók við þjálfarastarfinu. Hinn reynslumikli Dani Carjaval stillti sér upp í hægri bakvarðarstöðunni. Ástæðan er sú að Alexander-Arnold mætti seint á æfingu í vikunni. Arbeloa er sagður hafa tekið ákvörðunina hiklaust, líkt og Hansi Flick, þjálfari Barcelona, hefur margoft gert áður. Alexander-Arnold átti hins vegar eftir að bæta upp fyrir seinkomuna. Hann kom inn af varamannabekknum á 64. mínútu og átti stoðsendinguna sem leiddi að sigurmarki Vinicius Jr. í 3-2 sigrinum gegn Atlético. Alexander-Arnold minnti þannig vel á sig, bæði gagnvart þjálfara Real Madrid en einnig þjálfara enska landsliðsins, Tomas Tuchel, sem valdi hann ekki í 35 manna leikmannahóp fyrir helgi.