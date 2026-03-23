Fótbolti

Settur á bekkinn fyrir að mæta seint en lagði síðan upp sigur­markið

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Trent Alexander-Arnold sætti sig ekki við bekkjarsetuna og lagði upp sigurmarkið. Angel Martinez/Getty Images

Trent Alexander-Arnold mætti seint á æfingu í vikunni og missti þess vegna sæti sitt í byrjunarliði Real Madrid gegn Atlético Madrid í gær en hann svaraði vel fyrir sig. 

Öllum að óvörum var Alexander-Arnold ekki í byrjunarliði Real Madrid í gær en hann hefur verið lykilmaður í liðinu síðan Alvaro Arbeloa tók við þjálfarastarfinu. Hinn reynslumikli Dani Carjaval stillti sér upp í hægri bakvarðarstöðunni.

Ástæðan er sú að Alexander-Arnold mætti seint á æfingu í vikunni. Arbeloa er sagður hafa tekið ákvörðunina hiklaust, líkt og Hansi Flick, þjálfari Barcelona, hefur margoft gert áður.

Alexander-Arnold átti hins vegar eftir að bæta upp fyrir seinkomuna. Hann kom inn af varamannabekknum á 64. mínútu og átti stoðsendinguna sem leiddi að sigurmarki Vinicius Jr. í 3-2 sigrinum gegn Atlético.

Alexander-Arnold minnti þannig vel á sig, bæði gagnvart þjálfara Real Madrid en einnig þjálfara enska landsliðsins, Tomas Tuchel, sem valdi hann ekki í 35 manna leikmannahóp fyrir helgi.

