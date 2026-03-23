Kveikt var í fjórum sjúkrabílum í norðurhluta Lundúna í nótt. Lögreglan segir að málið sé rannsakaða sem hatursglæpur en sjúkrabílarnir eru reknir af samtökum Gyðinga á svæðinu.
Slökkvliðið segir ljóst að einhverskonar eldsprengjur hafi verið notaðar til verksins en bílarnir stóðu við hlið bænahúss Gyðinga á Highfield Road í Golders Green hverfinu. Á öryggismyndavélum sjást grímuklæddir menn ganga að bílunum og brjóta rúður í bílunum til að geta sett sprengjurnar inn í þá.
Árásin var gerð um klukkan hálftvö að íslenskum tíma. Engan sakaði í ódæðinu en rýma þurfti nokkur hús í nágrenninu af öryggisástæðum enda eldurinn mikill. Heilbrigðisráðherra Breta, Wes Streeting, fordæmir árásina og hvetur alla sem gætu búið yfir upplýsingum um hver var þarna að verki til að hafa samband við lögreglu.