Öll umferð um LaGuardia flugvöll í New York hefur verið stöðvuð um óákveðinn tíma eftir að farþegaþota frá Air Canada Express lenti í árekstri við ökutæki á flugvellinum.
Breska ríkisútvarpið segir að atvikið hafi orðið rétt eftir að þotan, sem er lítil þota af Bombardier gerð, lenti á vellinum en hún var að koma frá Montreal. Um 90 manns voru í vélinni og var hún á um 40 kílómetra hraða þegar henni lenti saman við einhverskonar ökutæki á vegum rektstraraðila flugvallarins. Talið er að um slökkviliðsbíl hafi verið að ræða.
Vélin varð fyrir þónokkrum skemmdum eins og sjá má á myndum og er fjöldi farþega sagður slasaður þótt ekkert liggi fyrir um manntjón. Norska blaðið Verdens Gang segir að tveir séu látnir hið minnsta.