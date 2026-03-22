Sandra María Jessen skoraði sitt tíunda mark í þýsku 1. deildinni í fótbolta í dag, þegar Köln vann kærkominn 2-1 útisigur gegn Nürnberg.
Sandra var í lykilhlutverki í sigrinum því hún lagði upp fyrsta mark leiksins, fyrir Lauru Donhauser, og skoraði svo sjálf á 28. mínútu.
Þetta var fyrsta mark Söndru á árinu 2026 en hún raðaði inn mörkum fyrir Kölnarliðið fyrir jólafríið.
Nastassja Lein minnkaði muninn fyrir heimakonur á 80. mínútu en Sandra og stöllur hennar héldu út og lönduðu sigri.
Kölnarliðið hafði beðið lengi eftir sigri því síðast vann liðið leik fyrir tveimur mánuðum. Síðan þá hefur liðið tapað fjórum leikjum og gert eitt jafntefli.
Eftir sigurinn er Köln með 28 stig úr 21 leik, í 8. sæti af 14 liðum, en Nürnberg er með 19 stig í 11. sæti.