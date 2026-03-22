Fótbolti

Börsungar styrkja stöðuna á toppnum

Valur Páll Eiríksson skrifar
Fyndið fagn. Alex Caparros/Getty Images

Barcelona vann 1-0 sigur á Rayo Vallecano á Nývangi í spænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Liðið eykur þar með forskot sitt á toppi deildarinnar.

Úrúgvæski varnarmaðurinn Ronald Araujo skoraði eina mark leiksins með skalla eftir hornspyrnu Joao Cancelo á 24. mínútu. Hans þriðja mark á leiktíðinni dugði Börsungum fyrir 1-0 sigri.

Barcelona er með 73 stig á toppi deildarinnar eftir sigur dagsins. Real Madrid er í öðru sæti með 66 stig, en á leik inni við Atlético Madrid í borgarslag kl. 20:00 í kvöld.

