Á meðan að Írar virðast flestir ánægðir með að búið sé að framlengja samninginn við Heimi Hallgrímsson sem þjálfara karlalandsliðsins í fótbolta virðist einum spekingi vera uppsigað við Eyjamanninn, kallar hann „tannlausan“ og telur hann ekki verðskulda meiri tíma.
Heimir kynnti fyrir helgi írska hópinn sem hann vonast til að tryggi sér sæti á HM í fótbolta í sumar – með því að vinna Tékkland á útivelli 26. mars og svo Danmörku eða Norður-Makedóníu á heimavelli í kjölfarið.
Um leið var tilkynnt að samningurinn við Heimi hefði verið framlengdur, fram yfir Evrópumótið 2028 þar sem Írar verða í hópi gestgjafa.
Á meðal þeirra sem hafa fagnað þessu er Damien Delaney, fyrrverandi leikmaður Crystal Palace og írska landsliðsins, sem segir það hafa verið skynsamlegt hjá írska knattspyrnusambandinu að tryggja sér strax krafta Heimis til frambúðar. Með því að bíða fram yfir umspilið, og ef Írar kæmust inn á HM, gæti Heimir farið að fá of freistandi tilboð frá ríkari vinnuveitendum.
En annar og öllu mikið eldri fyrrverandi landsliðsmaður Íra, Eamon Dunphy, virðist hins vegar áfram hafa allt á hornum sér gagnvart Heimi. Þessi áttræði fyrrverandi sérfræðingur RTÉ hefur ítrekað kallað eftir því að Heimir verði rekinn og virðist alveg sérstaklega upptekinn af því að Heimir sé ekki bara fótboltaþjálfari heldur einnig tannlæknir.
Í nýjasta pistli sínum fyrir Irish Mirror segist Dunphy einmitt í fyrirsögn frekar vilja að Heimir fái nýja tannlæknastofu frekar en nýjan samning. Honum þykir alls ekki nóg að Heimir hafi stýrt Írum til sigranna mögnuðu gegn Portúgal og Ungverjalandi í nóvember, sem skiluðu þeim í HM-umspilið á kostnað Ungverja.
Dunphy nýtir sér tannlæknamenntun Heimis ítrekað í orðagrín í pistli sínum og gagnrýnir sumar af ákvörðunum þjálfarans sem þó virðast ekki hafa komið niður á írska liðinu. Hann sparar ekki stóru orðin.
„Þessi stjóri hefur tekið heimskulegar ákvarðanir áður. Það er engin ástæða til að láta eins og svo sé ekki. Samt sem áður fékk hann nýjan samning. Það er fáránlegt. Algjörlega fáránlegt. Hver tók þessa ákvörðun? Á hvaða grundvelli? Það á ekki að verðlauna menn fyrir að bregðast – ekki í elítuíþróttum,“ skrifaði Dunphy.
Hann rifjar jafnframt upp að nýir samningar við Giovanni Trapattoni fyrir EM 2012 og við Martin O'Neill fyrir 5-1 tap gegn Dönum 2017 hafi ekki gefist vel. Hann er sannfærður um að best hefði verið að bíða fram yfir umspilið, líkt og Heimir var reiðubúinn að gera, en írska sambandið lagði mikla áherslu á að skrifað yrði undir nýjan samning fyrir umspilið.
Dunphy bindur vonir við að Heimir forðist rangar ákvarðanir fyrir leikinn í Prag í næstu viku og segir að þá geti Írar náð góðum úrslitum. „En höfum eitt á hreinu. Það má vel vera að hann sé góður tannlæknir. Akkúrat núna er hann tannlaus stjóri,“ skrifaði Dunphy.
Heimir sagði sjálfur í viðtali við RÚV að það hefði vissulega verið gott að finna eftirspurnina eftir því að hann yrði áfram, þó að alltaf hefði staðið til að taka ákvörðun um nýjan samning að HM loknu. Hann væri ánægður með að halda áfram:
„Ég er bara ánægður að vera hérna. Auðvitað er búin að vera mikil vinna sem við erum búnir að skila af okkur. Það væri kannski ekkert skynsamlegt að hoppa frá þessu þegar við erum búnir að vinna kannski mestu skítavinnuna,“ sagði Heimir.