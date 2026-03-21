Landsliðsmaðurinn Kristian Nökkvi Hlynsson heldur áfram að raða inn mörkum í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Hann skoraði sigurmarkið í 2-1 sigri gegn Fortuna á útivelli í dag.
Hinn 22 ára gamli Kristian hefur núna skorað samtals sex mörk í síðustu átta leikjum sínum með Twente, þar af fimm í sjö deildarleikjum, og átt ríkan þátt í því að liðið hefur nú unnið fjóra af síðustu fimm leikjum sínum.
Markið sem hann skoraði í dag má sjá hér að neðan en hann fékk boltann inn í vítateiginn vinstra megin og kláraði færið af yfirvegun í fjærhornið.
Kristian Hlynsson in topvorm: vier goals in zijn laatste vijf duels 🇮🇸🔥#fortwe pic.twitter.com/xhP8sDTfQQ— ESPN NL (@ESPNnl) March 21, 2026
Með Kristian í banastuði er Twente nú komið með 47 stig í 5. sæti hollensku deildarinnar, jafnt Ajax og tveimur stigum á eftir NEC sem er í 3. sæti en þessi lið eiga leik til góða á morgun.
Næstu leikir Kristians eru hins vegar með landsliðinu og vonandi að þar haldi hann áfram í sama ham. Ísland mætir Kanada í Toronto næsta laugardag og svo Haítí 31. mars.