Fótbolti

Sjáðu sjóð­heitan Kristian halda á­fram að skora

Sindri Sverrisson skrifar
Kristian Hlynsson fagnar með félögum sínum eftir sigurmarkið sem hann skoraði gegn Fortuna í dag. Getty/Marcel van Hoorn

Landsliðsmaðurinn Kristian Nökkvi Hlynsson heldur áfram að raða inn mörkum í hollensku úrvalsdeildinni í fótbolta. Hann skoraði sigurmarkið í 2-1 sigri gegn Fortuna á útivelli í dag.

Hinn 22 ára gamli Kristian hefur núna skorað samtals sex mörk í síðustu átta leikjum sínum með Twente, þar af fimm í sjö deildarleikjum, og átt ríkan þátt í því að liðið hefur nú unnið fjóra af síðustu fimm leikjum sínum.

Markið sem hann skoraði í dag má sjá hér að neðan en hann fékk boltann inn í vítateiginn vinstra megin og kláraði færið af yfirvegun í fjærhornið.

Með Kristian í banastuði er Twente nú komið með 47 stig í 5. sæti hollensku deildarinnar, jafnt Ajax og tveimur stigum á eftir NEC sem er í 3. sæti en þessi lið eiga leik til góða á morgun.

Næstu leikir Kristians eru hins vegar með landsliðinu og vonandi að þar haldi hann áfram í sama ham. Ísland mætir Kanada í Toronto næsta laugardag og svo Haítí 31. mars.

Hollenski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið