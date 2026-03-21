Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR, tók margt jákvætt út úr tapi liðsins gegn Fylki í úrslitaleik Lengjubikars karla í fótbolta í Árbænum í dag.
„Að mínu mati spiluðum við bara glimrandi vel í þessum leik og sóknarleikurinn var heilt yfir bara mjög góður. Við réðum lögum og lofum þar til við verðum einum leikmanni færri og í raun ótrúlegt að við höfum ekki skorað fleiri mörk,“ sagði Óskar Hrafn Þorvaldsson, þjálfari KR.
„Þeir náðu að særa okkur þegar við fórum hátt með liðið og annað markið þeirra og rauða spjaldið er fylgifiskur þess að ég er að biðja Arnar Frey um að standa hátt á vellinum. Ég tek það bara á mig. Við tökum hins vegar margt jákvætt með okkur inn í komandi verkefni,“ sagði Óskar Hrafn.
„Við sýndum karakter að koma til baka eftir að hafa fengið blauta tusku í andlitið í uppbótartíma seinni hálfleiks. Það er dýrmætt fyrir þróun þessa liðs að hafa upplifað þessa reynslu, rísa upp og fyrir Sigurð Brekar að koma okkur inn í vítaspyrnukeppnina á ögurstundu,“ sagði hann.
„Mér finnst liðið hafa þroskast umtalsvert síðan síðasta haust og bragurinn á liðinu góður. Liðið er í góðu líkamlegu formi og orkustigið í liðinu hefur verið hátt lungann úr undirbúningstímabilinu. Við spilum æfingaleik við Breiðablik næsta laugardag og svo tekur bara við bikar og deild,“ sagði Óskar um það sem er handan við hornið hjá KR.