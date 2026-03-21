Heimir Guðjónsson tók við stjórnartaumunum hjá karlaliði Fylkis í fótbolta síðasta haust og er strax búinn að færa félaginu fyrsta titilinn. Fylkir vann Lengjubikarinn í fyrsta skipti í sögu félagsins í dag og þessi titill er langþráður.
„Við vorum sundurspilaðir í fyrri hálfleik. Vorum allt of langt frá þeim í varnarleiknum og þeir náðu að tvöfalda á okkur á köntunum og komast í gegn trekk í trekk. Það var hins vegar allt annað að sjá okkur í seinni hálfleik. Við þorðum að halda í boltann og sköpuðum fullt af færum. Við náðum líka að loka betru á þá,“ sagði Heimir Guðjónsson, þjálfari Fylkis.
„Mér fannst við spila flottan fótbolta í seinni hálfleiknum og fengum kraft inn með þeim varamönnum sem komu inn í leikinn. Það er frábært að ná að spila svona gegn jafn sterku og vel þjálfuðu liði og KR er,“ sagði Heimir enn fremur.
„Við erum á flottum stað með liðið eins og staðan er núna. Fram undan er svo æfingaferð þar sem við fínpússum hlutina og förum yfir þau atriði sem betur mega fara hjá okkur. Við höfum æft vel í vetur og verðum klárar í bátana þegar deild og bikar hefjast,“ sagði hann um komandi vikur.
„Þessi sigur ætti að færa liðinu sjálfstraust. Við viljum skapa ákveðna sigurhefð hérna í Árbænum og færa liðið í ákveðnum skrefum hærra upp stigann í íslenskum fótbolta. Þetta er skref í þá átt en það er mikil vinna eftir, við gerum okkur alveg grein fyrir því,“ segir þessi reynsliumikli þjálfari.