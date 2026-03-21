Fótbolti

Veik byrjun Vålerenga

Valur Páll Eiríksson skrifar
Sædís Rún og stöllur hennar áttu ekki góðan dag. Vísir/Getty

Vålerenga tapaði óvænt fyrir Álasundi í fyrsta leik í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Sædís Rún Heiðarsdóttir lék með fyrrnefnda liðinu.

Sædís var að venju í byrjunarliði Vålerenga sem tók á móti nýliðum Álasunds í fyrsta leik fyrir framan 17 þúsund áhorfendur í Osló í dag. Vålerenga hafnaði í öðru sæti norsku úrvalsdeildarinnar í fyrra og fastlega búist við góðum sigri gegn Álasundsliði sem kom upp úr B-deildinni.

Svo var ekki. Katarina Sunde skoraði bæði mörk Álasunds í góðum 2-0 útisigri liðsins á meistarakandídötum Vålerenga.

Vålerenga hefur leiktíðina því á versta mögulega máta. Rosenborg gerði svo 1-1 jafntefli við Haugasund á heimavelli en Selma Sól Magnúsdóttir var ekki í leikmannahópi Rosenborgar.

