Veik byrjun Vålerenga

Vålerenga tapaði óvænt fyrir Álasundi í fyrsta leik í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Sædís Rún Heiðarsdóttir lék með fyrrnefnda liðinu.
Sædís var að venju í byrjunarliði Vålerenga sem tók á móti nýliðum Álasunds í fyrsta leik fyrir framan 17 þúsund áhorfendur í Osló í dag. Vålerenga hafnaði í öðru sæti norsku úrvalsdeildarinnar í fyrra og fastlega búist við góðum sigri gegn Álasundsliði sem kom upp úr B-deildinni.
Svo var ekki. Katarina Sunde skoraði bæði mörk Álasunds í góðum 2-0 útisigri liðsins á meistarakandídötum Vålerenga.
Vålerenga hefur leiktíðina því á versta mögulega máta. Rosenborg gerði svo 1-1 jafntefli við Haugasund á heimavelli en Selma Sól Magnúsdóttir var ekki í leikmannahópi Rosenborgar.