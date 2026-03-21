Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, gagnrýndi ríkisstjórnina, þá sérstaklega hugmyndina um að ganga í Evrópusambandið, í setningarræðu flokksráðsfundar flokksins í dag.
„Í stað þess að ræða þetta stóra mál af yfirvegun hefur málflutningur ríkisstjórnarinnar farið í undarlegustu áttir. Forsætisráðherra er reyndar í felum og á harðahlaupum undan eigin loforðum um að kljúfa ekki þjóðina. Utanríkisráðherra er í hverjum mánuði á biðilsbuxunum í Brussel. Hún hefur sakað andstæðinga sína um hræðslu og heimóttarskap og sagt að menn eigi einfaldlega að ganga í Evrópusambandið með „kassann út“ eins og hún orðar það,“ sagði Guðrún.
Hún beindi spjótum sínum að Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra og formanni Viðreisnar.
„Yfirlæti hefur ekki reynst henni góður ráðgjafi. Ef utanríkisráðherra heldur áfram á þessari braut gæti farið fyrir henni eins og froskinum í dæmisögunni sem ætlaði sér að verða jafnstór og uxinn með því að þenja sig út. Við vitum hvernig sú saga endaði. Froskurinn sprakk í tætlur.“
Flokksráðsfundur Sjálfstæðisflokksins hófst með setningarræðu Guðrúnar á á Hilton Hótel Nordica í Reykjavík um hádegisleytið í dag. Hún hóf ræðu sína á minningarorðum um Davíð Oddsson, formann flokksins til þrettán ára, sem lést 1. mars síðastliðinn.
Í kjölfarið sneri hún sér að stjórnmálum líðandi stundar, og stöðu Sjálfstæðisflokksins í dag. Guðrún sagðist gera sér grein fyrir að margir sjálfstæðismenn væru óánægðir, ekki síst vegna samstarfsins við Vinstri græna frá 2017 til 2024.
Hún sagði að kostirnir við stjórnarmyndun árið 2021 hefðu verið fáir.
„Við verðum líka að viðurkenna eitt. Við fjarlægðumst um stund það sem áður gerði Sjálfstæðisflokkinn sigursælan og sterkan.Við misstum sjónar á því fyrir hvað við stöndum. Þess vegna vil ég segja það skýrt hér í dag: Það mun ekki gerast aftur,“ sagði hún.
Guðrún fjallaði nokkuð um utanríkismál í ræðu sinni. Hún sagði Sjálfstæðisflokkinn ávallt hafa ræktað samstarfið Bandaríkin, sem hún sagði okkar helstu vinaþjóð.
Hún vill meina að það sama eigi ekki við um núverandi ríkisstjórn sem hafi grafið undan sambandinu við Washington.
„Það sést best á því að í Washington ríkti nýverið algjört áhugaleysi um komu utanríkisráðherra Íslands. Það er áhyggjuefni á óvissutímum.“
Guðrún sagði mikilvægt að umræða um Evrópusambandið færi fram á réttum forsendum. Aðildarviðræður væru ekki til þess að sjá hvað væri í pakkanum, heldur væri markmið þeirra ávallt að ganga í sambandið.
Innan ESB myndi Ísland til dæmis missa stjórn á fiskimiðunum og íslenskur landbúnaður yrði í hættu.
„Ísland gæti ekki lengur haft sína eigin tollastefnu eða gert fríverslunarsamninga við önnur ríki. Slíkir samningar yrðu gerðir af ESB fyrir okkar hönd. Ísland yrði í aftursætinu. Rétt eins og Samfylkingin er í aftursætinu hjá Viðreisn, með Ingu Sæland í skottinu,“ sagði Guðrún og fór svo með áðurnefnda froskadæmisögu.