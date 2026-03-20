María kom sænsku meisturunum í bobba en þær björguðu sér

Djurgården var yfir í 71 mínútu á móti Svíþjóðarmeisturum Häcken en varð að sætta sig við 3-1 tap í framlengingu í undanúrslitaleik þessara tveggja Íslendingaliða í sænska bikarnum.
Hin magnaða Felicia Schröder tryggði Häcken sæti í bikarúrslitaleiknum með þremur mörkum, það fyrsta kom níu mínútum fyrir leikslok og það annað eftir sjö mínútna leik í framlengingu.
Häcken mætir Hammarby í öðrum Íslendingaslag í bikarúrslitaleiknum í maí.
Undir blálokin bætti Häcken síðan þriðja markinu við og þar var á ferðinni umrædd Schröder sem innsiglaði þar þrennu sína og sæti í úrslitaleiknum.
Íslenska landsliðskonan María Grós Ólafsdóttir hafði komið Häcken í vandræði þegar hún skoraði hjá löndu sinni Fanneyju Ingu Birkisdóttur og kom Djurgården í 1-0 strax á tíundu mínútu.
Thelma Karen Pálmadóttir byrjaði á bekknum hjá Häcken en kom inn á sem varamaður á 63. mínútu. Häcken skoraði bæði mörk sín eftir innkomu hennar.
Guðrún Arnardóttir og félagar hennar í Hammarby komust líka í bikarúrslitaleikinn eftir sigur í öðrum Íslendingaslag. Hammarby vann þá 2-0 útisigur á Kristianstad en heimakonur spiluðu tíu á móti ellefu síðasta hálftímann.Norðmaðurinn Elin Sorum skoraði bæði mörkin, það fyrra á 48. mínútu en það seinna á 81. mínútu.Guðrún spilaði allan leikinn en þær Alexandra Jóhannsdóttir og Linda Líf Boama voru í byrjunarliði Kristianstad. Elísa Lana Sigurjónsdóttir kom inn á sem varamaður.