FIFA refsar Ísraelum en þó aðeins með sekt Sindri Sverrisson skrifar 20. mars 2026 09:32 Stuðningsmenn Beitar Jerusalem hafa orðið uppvísir að ítrekuðu kynþáttaníði. Getty/Laszlo Szirtesi Ísraelska knattspyrnusambandið þarf að greiða sekt upp á 150.000 svissneska franka, eða tæpar 24 milljónir króna, í sekt fyrir að bregðast ekki við ítrekuðu kynþáttaníði. Palestínska knattspyrnusambandið kvartaði undan ísraelska sambandinu á þingi FIFA í maí 2024 og vildi að Ísraelar yrðu settir í bann. Sú varð ekki niðurstaðan en ísraelska sambandið þarf engu að síður að greiða fyrrgreinda sekt. Samkvæmt niðurstöðu aganefndar FIFA er sektin tilkomin vegna þess að ísraelska sambandið gerði ekkert til að refsa einu af ísraelsku félagsliðunum, Beitar Jerusalem, þrátt fyrir augljósa og ítrekaða mismunun. „Stuðningsmenn hafa sýnt af sér viðvarandi og vel skráða kynþáttafordóma," sagði í skýrslu nefndarinnar um stuðningsmenn Beitar. „Notkun félagsins á slagorðum eins og „að eilífu hreint" og ítrekuð kynþáttaníðsköll eins og „hryðjuverkamaður" sem beint er að arabískum leikmönnum eru ekki einangruð atvik heldur hluti af kerfisbundnu hegðunarmynstri sem brýtur í bága við grundvallarreglur um mannsæmandi hegðun og veldur íþróttinni óorði," sagði þar einnig. Stór borði á næstu leikjum skilyrði Nefndin undirstrikaði að framferðið sem Beitar Jerusalem-menn hefðu komist upp með væri aðeins lítið dæmi um almenna vanrækslu af hálfu ísraelska knattspyrnusambandsins. Þá hefur Ísraelum verið gert að hafa stóran vel sýnilegan borða á næstu þremur heimaleikjum sínum í FIFA-keppnum, með áletruninni: „Knattspyrna sameinar heiminn – Nei við mismunun". Að auki þarf ísraelska sambandsins að nýta þriðjung sektarupphæðarinnar í aðgerðir sem fyrirbyggja áframhaldandi mismunun. FIFA mun hins vegar ekkert aðhafast vegna kvörtunar palestínska sambandsins yfir því að félagslið á landsvæði annars knattspyrnusambands (Palestínu) fengi að keppa í ísraelsku deildinni. Svar FIFA var á þá leið að lagaleg óvissa ríkti um hverjum landsvæðið á Vesturbakkanum tilheyrði.