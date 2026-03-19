Fiorentina er komið áfram í átta liða úrslit Sambandsdeildarinnar í fótbolta eftir sigur í Tékklandi í kvöld.
Fioretina vann 2-1 sigur á Raków Częstochowa og það nægði til að vinna 4-2 samanlagt.
Albert Guðmundsson tryggði Fiorentina 2-1 sigur í fyrri leiknum en var á bekknum í kvöld.
Albert kom ekki við sögu fyrr en í uppbótartímanum þegar staðan var 1-1.
Karol Struski kom tékkneska liðinu yfir í byrjun seinni hálfleiks en Cher Ndour jafnaði metin fyrir Fiorentina á 68. mínútu.
Jöfnunarmarkið var nóg til að koma ítalska liðinu áfram í átta liða úrslitin en Marin Pongracic gulltryggði sigurinn og sæti í næstu umferð með marki í blálokin.
Stoðsendinguna átti Albert og hann var því maðurinn á bak við bæði sigurmörkin í þessu einvígi.