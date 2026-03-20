Segir að Tómas Bent ætli að spila með grímu

Derek McInnes knattspyrnustjóri Hearts er sannfærður um að Heart of Midlothian muni „eiga sérstakan endi á tímabilinu“. Hann sagði einnig frá því að Eyjamaðurinn í liðinu ætli ekki að láta kinnbeinsbrot halda sér frá vellinum.
1-0 tap Hearts gegn Kilmarnock um síðustu helgi vakti spurningar um getu liðsins, sem hefur lengi verið í forystu, til að vinna skosku úrvalsdeildina þrátt fyrir að vera enn tveimur stigum á undan Celtic á toppnum.
„Ég vil ekki tala um eftirsjá því það er eins og það muni enda með vonbrigðum. Ég hef fulla trú á því að við munum eiga sérstakan endi á tímabilinu og ég er algjörlega staðráðinn í því. Ég sé það fyrir mér, ég held að við getum það, ég held að við getum verið virkilega öflugir alla leið,“ sagði McInnes.
„Ég vil að leikmennirnir spili með sjálfstraust og hugsi ekki um það, heldur reyni bara að nýta tækifærið sem við höfum.“
Tomas Magnusson's late strike wins the Edinburgh derby for Hearts.The Scottish Premiership leaders extend their lead to six points.#BBCFootball pic.twitter.com/eO1sVWEjHk— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) February 10, 2026
Tomas Magnusson's late strike wins the Edinburgh derby for Hearts.The Scottish Premiership leaders extend their lead to six points.#BBCFootball pic.twitter.com/eO1sVWEjHk
McInnes staðfesti að Tómas Bent Magnússon gæti verið klár í næstu viku til að spila með grímu þrátt fyrir að hafa kinnbeinsbrotnað gegn Kilmarnock. Tómas hefur látið til sín taka á tímabilinu og er þekktur fyrir allt annað en að gera eitthvað eftir inni á vellinum.
Margir héldu að kinnbeinsbrotið myndi jafnvel þýða að hann myndi missa af lokakafla mótsins en svo verður sem betur fer ekki.
Fyrrverandi stjóri Kilmarnock viðurkennir að það sé „lítið svigrúm fyrir mistök“ hjá neinu af liðunum á toppnum en segir að Hearts sé „nákvæmlega þar sem við viljum vera“.
Hearts hefur þrjá sigra og þrjú töp úr síðustu sex leikjum sínum í úrvalsdeildinni – árangur sem hefur minnkað forystu þeirra í tvö stig á Celtic, en Rangers er stigi þar á eftir.
🗣️ "I fully believe we are going to have a special end to the season."🗣️ "Not a lot of room for error for any team."🗣️ "We are the underdog."Hearts head coach Derek McInnes on the title race, with Celtic two points behind, and Rangers a further point back in third ⤵️ pic.twitter.com/a3jnsCNstN— Sky Sports Scotland (@ScotlandSky) March 19, 2026
🗣️ "I fully believe we are going to have a special end to the season."🗣️ "Not a lot of room for error for any team."🗣️ "We are the underdog."Hearts head coach Derek McInnes on the title race, with Celtic two points behind, and Rangers a further point back in third ⤵️ pic.twitter.com/a3jnsCNstN
„Þegar maður horfir á liðin í kringum okkur, af síðustu fimm leikjum höfum við unnið þrjá, Celtic hefur unnið þrjá, Motherwell hefur unnið þrjá, Rangers hefur unnið tvo – svo ekkert lið er í raun að taka flugið,“ sagði hann.
„Þetta sýnir erfiðleikastigið. Vonandi getum við verið liðið sem tekur flugið.“
„Ég er bara feginn að við séum með í baráttunni, satt best að segja. Ég gæti ekki hugsað mér neitt verra en að vera um miðja deild núna og bara sitja og horfa á þessa baráttu og óska þess að það værum við. Við erum beint í miðri baráttunni og við erum nákvæmlega þar sem við viljum vera,“ sagði McInnes.