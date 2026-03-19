Ekki gott kvöld fyrir Ísland í Evrópu- og Sambandsdeildinni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. mars 2026 21:53 John McGinn fagnar marki sínu fyrir Aston Villa á Villa Park í kvöld. Getty/Marc Atkins Íslendingaliðin féllu öll úr keppni þegar sextán liða úrslit Evrópudeildarinnar og Sambandsdeildarinnar kláruðust í kvöld. Lille og Panathinaikos duttu út úr Evrópudeildinni en Samsunspor og Lech Poznan duttu út úr Sambandsdeildinni. Hákon Arnar Haraldsson og félagar í Lille töpuðu 2-0 á móti Aston Villa á Villa Park og þar með 3-0 samanlagt. Villa er því komið áfram í átta liða úrslit Evrópudeildarinnar þar sem liðið mætir Bologna eða Roma. Aston Villa vann fyrri leikinn 1-0 í Frakklandi og var því í frábærum málum. John McGinn skoraði fyrsta markið á 54. mínútu eftir sendingu frá Jadon Sancho. Hákon var á varamannabekknum en kom inn á völlinn á 66. mínútu þegar Lille þurfti miklu meiri ógn í sóknarleikinn. Leon Bailey skoraði annað mark Villa-manna á 86. mínútu og gerði endanlega út um einvígið. Sverrir Ingi Ingason og félagar í gríska liðinu Panathinaikos steinlágu 4-0 á útivelli á móti spænska liðinu Real Betis í Evrópudeildinni og þar með 4-1 samanlagt. Aitor Ruibal, Sofyan Amrabat, Juan Hernández og Antony skoruðu mörk spænska liðsins. Logi Tómasson og félagar í tyrkneska félaginu Samsunspor unnu 1-0 útisigur á spænska félaginu Rayo Vallecano en það dugði ekki til því Spánverjarnir unnu fyrri leikinn 3-1 í Tyrklandi. Logi var í byrjunarliðinu en Cherif Ndiaye skoraði markið á 65. mínútu. Gisli Gottskálk Þórðarson var í byrjunarliði Lech Poznan sem vann 2-1 útisigur á úkraínska félaginu Shakhtar Donetsk. Donetsk vann fyrri leikinn 3-1 og fór því áfram 4-3 samanlagt. Gisli var tekinn af velli á 83. mínútu en Mikael Ishak skoraði bæði mörk liðsins. Lech Poznan komst í 2-0 og voru þá búnir að jafna einvígið en skoruðu sjálfsmark á 68. mínútu sem skildi endanlega á milli liðanna. Evrópudeild UEFA