Rúmlega átján þúsund skiluðu ekki framtali Áróra L Davíðsdóttir skrifar 9. júní 2026 10:36 18.300 einstaklingar, eða 5,1%, skiluðu ekki framtali. Vísir Almennur tekjuskattur nam 282 milljörðum króna og fjármagnstekjuskattur 65 milljörðum króna á síðasta ári. Samtals nam tekjuskattur til ríkissjóðs 346 milljörðum og 417 milljarðar króna runnu í útsvar til sveitarfélaga. Hlutfall tekjuskatts til ríkissjóðs var 45,4% á móti 54,6% sem rann til sveitarfélaga. Framteljendur í álagningu voru 359.948 og fjölgaði um 5.800 á milli ára. Framteljendur með erlent ríkisfang eru tæplega fjórðungur allra í álagningu. Þetta kemur fram í samantekt fjarmála- og efnahagsráðuneytisins á vef Stjórnarráðsins þar sem tekið er mið af tekjum einstaklinga árið 2025 og eignastöðu þeirra 31. desember 2025. Tekjuskatts- og útsvarsstofn landsmanna hækkaði um 8,4% frá fyrra tekjuári og nam 2.653 milljörðum króna árið 2025. Laun og hlunnindi hækkuðu um 149 milljarða króna eða 7,4%, greiðslur úr lífeyrissjóðum um 36,2 milljarða króna eða 11,8% og frá Tryggingastofnun um 24,1 milljarð króna sem samsvarar 12,3% hækkun. Atvinnuleysisbætur hækkuðu um 20,2% á milli ára og námu útgreiðslur 30 milljörðum króna. 18.300 einstaklingar, eða 5,1%, skiluðu ekki framtali og fengu þeir áætlaðan tekjuskattstofn upp á 112 ma.kr að meðtöldu álagi. Það er 4,2% af tekjuskatts- og útsvarsstofni, áþekkt við árið á undan, segir í samantektinni. Fækkar um 1.700 manns í efsta skattþrepi Rúmur helmingur þeirra sem fékk álagðan tekjuskatt greiddi tekjuskatt í fyrsta þrepi eða 53,3%. Um 41,9% greiddu tekjuskatt einungis í öðru þrepinu og 4,8% í efsta þrepinu. Hópurinn sem greiddi tekjuskatt í efsta þrepi taldi ríflega 16 þúsund manns og fækkaði um 1.700 milli ára. Einstaklingur sem var með einhvern tekjuskattsstofn á aldrinum 25 til 67 ára var að meðaltali með 791.600 kr. í mánaðartekjur. Í efra fjórðungsmarki var tekjuskattsstofn einstaklinga 973.900 kr. á mánuði og í neðra fjórðungsmarki var hann 487.300 kr. á mánuði. Skattar, tollar og gjöld Mest lesið „Það vegast þarna á mjög erfið sjónarmið“ Innlent Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði Innlent Bólga eftir bílbeltið leiddi til sýknu Innlent Aðalsteinn hleypur í skarðið Innlent Vaxtaplanið sé tímaskekkja Innlent Fallið frá þróun nýrrar samevrópskrar herþotu Erlent Þurfi frekar að gera meira fyrir konurnar heldur en að skrímslavæða þær Innlent Ekkert lát á árásum Ísraelsmanna í suðurhluta Líbanon Erlent „Börn eiga aldrei að borga fyrir gjörðir foreldra sinna“ Innlent Marius látinn laus Erlent Fleiri fréttir „Það vegast þarna á mjög erfið sjónarmið“ Rafvarnarvopn kom við sögu þar sem tilkynnandi um brot var handtekinn Vaxtaplanið sé tímaskekkja Bólga eftir bílbeltið leiddi til sýknu Skuldbundu sig í fjögur ár en farin eftir átján mánuði „Það þarf nú ansi mikið að ganga upp“ Þurfi frekar að gera meira fyrir konurnar heldur en að skrímslavæða þær Aðalsteinn hleypur í skarðið „Börn eiga aldrei að borga fyrir gjörðir foreldra sinna“ Vilhjálmur sagði af sér þingmennsku Andmæla fundarboði aðalfundar Sósíalista Konukot og börn í brottfararstöð í brennidepli í kvöldfréttum Séra Guðni Már kveður Ísland Magga Friðriks leitar til almennings eftir stuðningi „Svaraðu spurningunni“ Sérsveitaraðgerð á Eskifirði Tjón upp á hundrað milljónir og eldsupptök ráðgáta Nær tvöföldun umsókna um meistaranám „Beinin af Jónasi skipta andskotans engu máli“ Verðlaunuðu Evrópusinna fyrir að sporna gegn óreiðu Leit að arftaka Höllu Bergþóru hafin: „Kemur í ljós“ Eldur í vinnuvél á Álfsnesi Vildi vita hvort varnarsamningi við Bandaríkin yrði teflt í tvísýnu með ESB-viðræðum Enn í lífshættulegu ástandi Lýsingar á ófremdarástandi við Konukot komi á óvart ESB á Alþingi, Konukot og sáttur Bubbi Samkomulag um landaheitið Ísland undirritað „Grundvallaratriði í rekstri að fólk komist til og frá“ Eftirlýstur hrækti á starfsmann skemmtistaðar og lögreglu Drengurinn fannst heill á húfi Sjá meira