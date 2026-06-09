Innlent

Rúm­lega á­tján þúsund skiluðu ekki fram­tali

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
18.300 einstaklingar, eða 5,1%, skiluðu ekki framtali.
18.300 einstaklingar, eða 5,1%, skiluðu ekki framtali. Vísir

Almennur tekjuskattur nam 282 milljörðum króna og fjármagnstekjuskattur 65 milljörðum króna á síðasta ári. Samtals nam tekjuskattur til ríkissjóðs 346 milljörðum og 417 milljarðar króna runnu í útsvar til sveitarfélaga. Hlutfall tekjuskatts til ríkissjóðs var 45,4% á móti 54,6% sem rann til sveitarfélaga.

Framteljendur í álagningu voru 359.948 og fjölgaði um 5.800 á milli ára. Framteljendur með erlent ríkisfang eru tæplega fjórðungur allra í álagningu. 

Þetta kemur fram í samantekt fjarmála- og efnahagsráðuneytisins á vef Stjórnarráðsins þar sem tekið er mið af tekjum einstaklinga árið 2025 og eignastöðu þeirra 31. desember 2025.

Tekjuskatts- og útsvarsstofn landsmanna hækkaði um 8,4% frá fyrra tekjuári og nam 2.653 milljörðum króna árið 2025.

Laun og hlunnindi hækkuðu um 149 milljarða króna eða 7,4%, greiðslur úr lífeyrissjóðum um 36,2 milljarða króna eða 11,8% og frá Tryggingastofnun um 24,1 milljarð króna sem samsvarar 12,3% hækkun.

Atvinnuleysisbætur hækkuðu um 20,2% á milli ára og námu útgreiðslur 30 milljörðum króna. 

18.300 einstaklingar, eða 5,1%, skiluðu ekki framtali og fengu þeir áætlaðan tekjuskattstofn upp á 112 ma.kr að meðtöldu álagi. Það er 4,2% af tekjuskatts- og útsvarsstofni, áþekkt við árið á undan, segir í samantektinni. 

Fækkar um 1.700 manns í efsta skattþrepi 

Rúmur helmingur þeirra sem fékk álagðan tekjuskatt greiddi tekjuskatt í fyrsta þrepi eða 53,3%. Um 41,9% greiddu tekjuskatt einungis í öðru þrepinu og 4,8% í efsta þrepinu. Hópurinn sem greiddi tekjuskatt í efsta þrepi taldi ríflega 16 þúsund manns og fækkaði um 1.700 milli ára.

Einstaklingur sem var með einhvern tekjuskattsstofn á aldrinum 25 til 67 ára var að meðaltali með 791.600 kr. í mánaðartekjur. Í efra fjórðungsmarki var tekjuskattsstofn einstaklinga 973.900 kr. á mánuði og í neðra fjórðungsmarki var hann 487.300 kr. á mánuði.

Skattar, tollar og gjöld

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