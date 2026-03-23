Lögreglan á Suðurlandi hafði til rannsóknar tilkynningu um meint kynferðisbrot á leikskólanum á Flúðum fyrr á árinu. Enginn er með réttarstöðu sakbornings en starfsmanni var vikið úr starfi meðan á rannsókninni stóð.
„Ég get staðfest að lögreglan á Suðurlandi fékk mál til rannsóknar nýverið, kynferðisbrot í leikskóla á Suðurlandi. Það var tekið til rannsóknar en enginn er með réttarstöðu sakbornings í því máli í dag,“ segir Rúnar Steingrímsson, lögreglufulltrúi hjá lögreglunni á Suðurlandi.
Rúnar staðfestir að málið hafi verið til rannsóknar á þessu ári en henni sé lokið.
Aldís Hafsteinsdóttir, sveitarstjóri Hrunamannahrepps, staðfestir að slíkt mál hafi komið upp á Flúðum og á meðan rannsókn stóð var starfsmanninum vikið úr starfi. Hann hefur ekki snúið aftur að rannsókninni lokinni.
Einungis einn leikskóli er á Flúðum, Undraland. Fyrir tæpum tveimur vikum var haldinn fundur með öllum foreldrum barna á leikskólanum og greint frá rannsókninni. Að sögn Aldísar, sem var viðstödd fundinn, var fólki brugðið en telur hún að haldið hafi verið vel utan um hópinn. Foreldrunum var boðin sérstök aðstoð.
Aldís ítrekar að rannsókninni sé lokið og að enginn sé með réttarstöðu sakbornings.
Síðustu mánuði hefur ítrekað verið fjallað um meint kynferðisbrot gagnvart leikskólabörnum af hálfu starfsmanna. Í síðustu viku var greint frá því að starfsmaður leikskóla á Akranesi væri grunaður um kynferðisbrot gegn barni og hefur starfsmaður leikskólans Múlaborgar verið ákærður fyrir kynferðisbrot gegn barni.
Í gær var greint frá því að Barnavernd Garðabæjar skoði hvort framið hafi verið brot á barnaverndarlögum á leikskólanum Krakkakoti á Álftanesi.