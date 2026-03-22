Rann­saka meint brot gegn barni í leik­skóla á Álfta­nesi

Jón Þór Stefánsson skrifar
Leikskólinn Krakkakot er á Álftanesi
Leikskólinn Krakkakot er á Álftanesi

Barnavernd Garðabæjar skoðar nú hvort framið hafi verið brot á barnaverndarlögum á leikskólanum Krakkakoti á Álftanesi.

Guðný Hrönn Antonsdóttir, samskiptastjóri hjá Garðabæ, staðfestir við fréttastofu að svo sé, en getur ekki sagt til um hvers eðlis meint brot sé eða hvort starfsmaður leikskólans liggi undir grun.

Rúv greindi fyrst frá málinu. Í frétt miðilsins segir að málið hafi komið upp síðastliðinn fimmtudag, en að foreldrar barna á leikskólanum hafi verið upplýstir um það í morgun.

Veistu meira um málið?

Samskonar mál hafa komið upp að undanförnu. Greint var frá því í vikunni að starfsmaður leikskóla á Akranesi væri grunaður um kynferðisbrot gegn barni. 

Þá hefur starfsmaður leikskólans Múlaborgar verið ákærður fyrir kynferðisbrot gegn barni, og er grunaður um brot gegn fleiri börnum.

