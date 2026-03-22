Rannsaka meint brot gegn barni í leikskóla á Álftanesi Jón Þór Stefánsson skrifar 22. mars 2026 12:27 Leikskólinn Krakkakot er á Álftanesi Já.is/Skjáskot Barnavernd Garðabæjar skoðar nú hvort framið hafi verið brot á barnaverndarlögum á leikskólanum Krakkakoti á Álftanesi. Guðný Hrönn Antonsdóttir, samskiptastjóri hjá Garðabæ, staðfestir við fréttastofu að svo sé, en getur ekki sagt til um hvers eðlis meint brot sé eða hvort starfsmaður leikskólans liggi undir grun. Rúv greindi fyrst frá málinu. Í frétt miðilsins segir að málið hafi komið upp síðastliðinn fimmtudag, en að foreldrar barna á leikskólanum hafi verið upplýstir um það í morgun. Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur línu á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið. Samskonar mál hafa komið upp að undanförnu. Greint var frá því í vikunni að starfsmaður leikskóla á Akranesi væri grunaður um kynferðisbrot gegn barni. Þá hefur starfsmaður leikskólans Múlaborgar verið ákærður fyrir kynferðisbrot gegn barni, og er grunaður um brot gegn fleiri börnum. Garðabær Kynferðisofbeldi Ofbeldi gegn börnum Leikskólar