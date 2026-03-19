Jay-Z breytir um nafn... aftur Magnús Jochum Pálsson skrifar 19. mars 2026 12:53 Jay Z er kvæntur tónlistarkonunni Beyonce og var vinur Combs til margra ára. Hjónin hafa ekki tjáð sig um ásakanirnar gegn Combs. Getty/Visionhaus/Joe Prior Rapparinn og athafnamaðurinn Shawn Carter, betur þekktur sem Jay-Z, hefur ákveðið að breyta listamannsnafni sínu og setja tvípunkt ofan á ypsilonið. Rapparinn kom fram sem JAŸ-Z á fyrstu plötu sinni en losaði sig svo við tvípunktana. Nafnabreytingin var ekki tilkynnt með formlegum hætti heldur mátti sjá ÿ-ið á plakati fyrir tónleika rapparans 30. maí næstkomandi í Fíladelfíu á hátíðinni Roots Picnic, árlegri tónlistarhátíð á vegum hljómsveitarinnar The Roots. Plötuumslag Reasonable Doubt. Á sama tíma breyttist listamannsnafn rapparans í JAŸ-Z á öllum helstu tónlistarveitum, Spotify, Youtube, Tidal og Apple Music þar á meðal. Sannir aðdáendur rapparans kannast við tvípunktinn af plötuumslagi Reasonable Doubt, fyrstu plötu Jaÿ-Z, og smáskífunum sem voru á þeirri plötu: „Ain't No Nigga," „Can't Knock the Hustle" og„ Feelin' It". Þetta er líka ekki í fyrsta skiptið sem rapparinn gerir smávægilegar breytingar á nafni sínu, árið 2013 ákvað hann að losa sig við bandstrikið á milli Jay og Z. Útskýrði hann það í viðtali hjá útvarpsmanninum Big Boy, „Bandstrikið var mjög stórt á sínum tíma. Það er ekki gagnlegt lengur," sagði hann. „Þú breytist með tímunum," sagði Big Boy. „Ég var með tvípunkt yfir einum stafnum. Ég fjarlægði tvípunktinn líka," bætti Jay Z við. En bandstriksleysið varði þó ekki lengi, aðeins fjórum árum síðar birtist bandstrikið aftur í nafni rapparans á plötunni 4:44 sem kom út 2017. „Jay Z er núna fornminjar sem búið er að koma fyrir á ruslahaugum sögunnar," sagði í yfirlýsingu rapparans samhliða útgáfu plötunnar. „Í stað þess stendur JAY-Z, með bandstrikinu á sínum stað og allt nafnið í hástöfum." Og núna níu árum síðar bætist tvípunktur við ypsilonið. Spurning hvað hann gerir næst, setur nafnið aftur í lágstafi eða breytir nafninu í J-Z?