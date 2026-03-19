Tónlist

Jay-Z breytir um nafn... aftur

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Jay Z er kvæntur tónlistarkonunni Beyonce og var vinur Combs til margra ára. Hjónin hafa ekki tjáð sig um ásakanirnar gegn Combs.

Rapparinn og athafnamaðurinn Shawn Carter, betur þekktur sem Jay-Z, hefur ákveðið að breyta listamannsnafni sínu og setja tvípunkt ofan á ypsilonið. Rapparinn kom fram sem JAŸ-Z á fyrstu plötu sinni en losaði sig svo við tvípunktana.

Nafnabreytingin var ekki tilkynnt með formlegum hætti heldur mátti sjá ÿ-ið á plakati fyrir tónleika rapparans 30. maí næstkomandi í Fíladelfíu á hátíðinni Roots Picnic, árlegri tónlistarhátíð á vegum hljómsveitarinnar The Roots.

Plötuumslag Reasonable Doubt.

Á sama tíma breyttist listamannsnafn rapparans í JAŸ-Z á öllum helstu tónlistarveitum, Spotify, Youtube, Tidal og Apple Music þar á meðal.

Sannir aðdáendur rapparans kannast við tvípunktinn af plötuumslagi Reasonable Doubt, fyrstu plötu Jaÿ-Z, og smáskífunum sem voru á þeirri plötu: „Ain't No Nigga,“ „Can't Knock the Hustle“ og„ Feelin' It“.

Þetta er líka ekki í fyrsta skiptið sem rapparinn gerir smávægilegar breytingar á nafni sínu, árið 2013 ákvað hann að losa sig við bandstrikið á milli Jay og Z. Útskýrði hann það í viðtali hjá útvarpsmanninum Big Boy,

„Bandstrikið var mjög stórt á sínum tíma. Það er ekki gagnlegt lengur,“ sagði hann.

„Þú breytist með tímunum,“ sagði Big Boy.

„Ég var með tvípunkt yfir einum stafnum. Ég fjarlægði tvípunktinn líka,“ bætti Jay Z við.

En bandstriksleysið varði þó ekki lengi, aðeins fjórum árum síðar birtist bandstrikið aftur í nafni rapparans á plötunni 4:44 sem kom út 2017.

„Jay Z er núna fornminjar sem búið er að koma fyrir á ruslahaugum sögunnar,“ sagði í yfirlýsingu rapparans samhliða útgáfu plötunnar. 

„Í stað þess stendur JAY-Z, með bandstrikinu á sínum stað og allt nafnið í hástöfum.“

Og núna níu árum síðar bætist tvípunktur við ypsilonið. Spurning hvað hann gerir næst, setur nafnið aftur í lágstafi eða breytir nafninu í J-Z? 

