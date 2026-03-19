Chuck Norris lagður inn á spítala

Hinn gallharði Chuck Norris var lagður inn á spítala eftir bráðartilvik í Havaí á dögunum. Þrátt fyrir það er bandaríski kvikmyndaleikstjórinn sagður vera í góðu skapi.
Bandaríski slúðurmiðillinn TMZ greinir frá þessu með vísan til heimildarmanna, sem segja að Norris hafi verið lagður inn eftir að bráðartilvik hafi komið upp á síðasta sólarhring á eyjunni Kauai.
Ekki liggur fyrir hvers eðlis bráðartilvikið er en hasarmyndastjarnan er sögð vera í góðu skapi.
Norris er enn í hörkuformi en hann fagnaði 86 ára afmæli fyrr í mánuðinum. Birti hann þá mynd af sér að æfa hnefaleikabrögð með þjálfara.
