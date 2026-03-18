Rapparinn Birnir fékk í dag afhenta gullplötu fyrir sölu á plötunni Dyrnar en hún hefur selst í 2.500 eintökum á innan við ári. Jafnframt fékk hann afhentar platínuplötur fyrir fyrstu tvær plötur sínar.
Þetta kemur fram í tilkynningu frá útgáfufyrirtækinu Öldu Music.
Gullplötuviðurkenning fæst fyrir 2.500 seld eintök meðan platínuplata fæst fyrir fimm þúsund seld eintök og eru þær staðfestar af Félagi hljómplötuframleiðenda.
Birnir gaf út Dyrnar hjá Öldu Music í maí á síðasta ári, platan sló rækilega í gegn og mörg laganna af plötunni voru með þeim vinsælustu á síðasta ári. Rapparinn kórónaði síðan gott gengið með því að fylla Laugardalshöllina með sögulegri rappveislu í september.
Birnir tók við gullplötunni úr hendi Andra Þórs Jónssonar, markaðsstjóra Öldu Music, á sama tíma og hann fékk afhentar platínuplötur fyrir fyrstu tvær plötur sínar, Matador og Bushido. Hann fer að verða uppiskroppa með veggpláss.
Birnir er tilnefndur til sex verðlauna á Íslensku tónlistarverðlaununum, þar á meðal fyrir lag ársins og plötu ársins, en verðlaunin verða afhent í kvöld.
Það hefur vart farið fram hjá fólki að rapparinn Birnir stóð fyrir stórtónleikum í Laugardalshöll síðastliðinn laugardag. Það var uppselt á viðburðinn og flest allar heitustu stjörnur landsins tróðu þar upp.
„Eins og LXS stelpurnar að ganga frá ykkur,“ syngur rapparinn Birnir í laginu LXS sem er með vinsælustu lögum landsins um þessar mundir. Þar vísar hann í raunveruleikastjörnu- og ofurskvísuhópinn LXS sem eru góðar vinkonur kappans en vináttan var innsigluð með húðflúri síðastliðinn mánudag.