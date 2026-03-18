Tónlist

Birnir fær gull­plötu fyrir Dyrnar

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Birnir var ansi sáttur með gullplötuna góðu.
Rapparinn Birnir fékk í dag afhenta gullplötu fyrir sölu á plötunni Dyrnar en hún hefur selst í 2.500 eintökum á innan við ári. Jafnframt fékk hann afhentar platínuplötur fyrir fyrstu tvær plötur sínar.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá útgáfufyrirtækinu Öldu Music.

Gullplötuviðurkenning fæst fyrir 2.500 seld eintök meðan platínuplata fæst fyrir fimm þúsund seld eintök og eru þær staðfestar af Félagi hljómplötuframleiðenda.

Birnir með gull- og platínuplötur sínar fyrir stuttskífur og plötur sínar.

Birnir gaf út Dyrnar hjá Öldu Music í maí á síðasta ári, platan sló rækilega í gegn og mörg laganna af plötunni voru með þeim vinsælustu á síðasta ári. Rapparinn kórónaði síðan gott gengið með því að fylla Laugardalshöllina með sögulegri rappveislu í september.

Birnir tók við gullplötunni úr hendi Andra Þórs Jónssonar, markaðsstjóra Öldu Music, á sama tíma og hann fékk afhentar platínuplötur fyrir fyrstu tvær plötur sínar, Matador og Bushido. Hann fer að verða uppiskroppa með veggpláss.

Birnir er tilnefndur til sex verðlauna á Íslensku tónlistarverðlaununum, þar á meðal fyrir lag ársins og plötu ársins, en verðlaunin verða afhent í kvöld.

Tónlist Tímamót

Söguleg rappveisla í Laugardalnum

Það hefur vart farið fram hjá fólki að rapparinn Birnir stóð fyrir stórtónleikum í Laugardalshöll síðastliðinn laugardag. Það var uppselt á viðburðinn og flest allar heitustu stjörnur landsins tróðu þar upp. 

Merktur LXS skvísunum fyrir lífstíð

„Eins og LXS stelpurnar að ganga frá ykkur,“ syngur rapparinn Birnir í laginu LXS sem er með vinsælustu lögum landsins um þessar mundir. Þar vísar hann í raunveruleikastjörnu- og ofurskvísuhópinn LXS sem eru góðar vinkonur kappans en vináttan var innsigluð með húðflúri síðastliðinn mánudag. 



Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.