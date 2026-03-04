Ástin það besta í heiminum Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 4. mars 2026 11:30 Haukur Páll var að gefa út tónlistarmyndband við lagið Ástin. Aðsend „Eins mikil klisja og það er þá fjallar lagið um ástina og allar þær sterku tilfinningar sem fylgja með,“ segir tónlistarmaðurinn Haukur Páll sem var að gefa út tónlistarmyndband við lagið sitt Ástin sem hann frumsýnir hér í pistlinum. Haukur Páll er fæddur árið 2000 og gaf út plötuna Kyrrðin í fyrra. Hann hefur komið víða við í tónlistarbransanum á bak við tjöldin sem hljóðmaður en ákvað að láta ljós sitt skína í sviðsljósinu. Myndbandið vann hann með kvikmyndatökumanninum og leikstjóranum Svövu Lovísu og það má sjá í spilaranum hér að neðan: Klippa: Haukur Páll - ÁSTIN Þreytt á að geta ekki fylgt ástríðunni betur „Við Svava hittumst fyrir ári síðan, hlustuðum á plötuna mína Kyrrðin og skrifuðum niður hugmyndir af myndböndum. Við föttuðum strax að þetta væri lagið sem við myndum setja allt okkar púður í, þetta yrði stóra myndbandið.“ Svava og Haukur búa bæði yfir mikilli sköpunargleði. „Við upplifum okkur bæði svolítið þreytt á því að gera ekki meira af því sem við brennum heitast fyrir og vorum einmitt bæði tilbúin að fjárfesta vel í sjálfum okkur þetta árið. Það er bara ekkert sem jafnast á við það að fá einhverja hugmynd og sjá hana verða að veruleika. Þetta myndband var keyrt áfram af ástríðu og vilja til að skapa eitthvað sem okkur þykir virkilega vænt um.“ „Ástin sigrar allt“ Haukur vann að myndbandinu með hópi fólks og ásamt Svövu Lovísu má þar nefna Ólaf Þór, Andra Fannar, Aron Stein, Andreu Rut, Mickael Omar, Emilíu Kristínu, Ástrósu Helgu, Jónas Þórhallson, Ágúst Ara og Ara Carl. Það var mikið fjör á setti. Aðsend „Allir sem komu að þessu myndbandi eru sannkallaðar stjörnur og ég get lofað ykkur því að þið munuð heyra meira af þeim á næstu árum.“ Í myndbandinu má sjá gullfallegann fisk sem er af tegundinni Platinum Butterfly Koi. „Fiskurinn fékk nafnið Kobbi Koi og er núna að lifa sínu besta lífi með vinum sínum í fallegri tjörn í Hafnarfirði þar sem hugsað er vel um hann.“ Innblásturinn fyrir laginu sótti Haukur svo á sígildan stað. Eins mikil klisja og það er þá fjallar lagið um ástina og allar þær sterku tilfinningar sem fylgja með. Þessar tilfinningar geta verið það besta í heiminum en stundum líka erfiðar. Ástin er bara virkilega sterkt fyrirbæri og sigrar allt.“ View this post on Instagram A post shared by Haukur Páll (@haukurpallll) Haukur var í smá krísu þegar lagið kom til hans. „Ég samdi þetta lag þegar var að upplifa mig svolítið týndann, erfitt ár að baki og ég þurfti bara að setja fókusinn 100 prósent á mig og þessa plötu. Tónlistin er bara það sem gerir mér kleift að vera ég sjálfur og þetta lag endurspeglar það. Myndbandið nær að fanga þetta allt saman enda Svava á bak við myndavélina, hún er með þann eiginleika að maður treystir henni fullkomlega og get alltaf verið ég sjálfur í kringum hana, þetta myndband er í raun bara smá kynning á því hver ég er.“ Aþena aðal stjarnan Í viðlaginu syngur Haukur: Allir upp með hendurnar fyrir Aþenu en hún er ein skærasta stjarna í lífi hans. „Aþena er litla frænka mín og er bara alltaf syngjandi og dansandi. Frá því hún var svona tveggja ára hefur hún verið ótrúlega taktföst og mig langaði bara svo að koma því að hvað hún er mikil stjarna. Mig langar rosalega að taka hana einhvern tíma með mér upp á svið og fá allar hendur upp í loft.“ Myndbandið við lagið Ástin var frumsýnt í Bíó Paradís í gærkvöldi þar sem vinum og völdum gestum var boðið að upplifa verkið á hvíta tjaldinu í fyrsta sinn. Haukur var með lítið frumsýningarteiti í Bíó Paradís.John Russell „Ef maður leggur jafn mikla vinnu í myndefnið og tónlistina, af hverju ætti það bara að enda á litlum skjá? Mig langaði líka að sjá hvað ég gæti platað marga að koma í bíó og til að horfa á þriggja mínútna myndband,“ segir Haukur kíminn að lokum. Hér má hlusta á Hauk á streymisveitunni Spotify og hér má finna tónlistarmyndböndin hans á Youtube. 