Í fyrsta sinn á föstu á Valentínusardaginn 52 ára Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 11. febrúar 2026 11:19 Páll Óskar Hjálmtýsson fagnaði á dögunum þriggja ára sambandsafmæli sínu með Edgar Antonio Lucena Angarita. Vísir/Vilhelm „Ég rankaði við mér fyrsta árið okkar saman og áttaði mig á því að ég hafði aldrei áður verið á föstu á Valentínusardaginn," segir popp-prinsinn Páll Óskar sem ætlar að eiga rómantískan dag á laugardag með hans heittelskaða Antonio en fyrst kemur hann fram á tónleikunum Allskonar ást í Laugarneskirkju. „Ég hlakka gríðarlega til að fá að syngja með barnakór Laugarneskirkju og þetta lagaval er virkilega skemmtilegt. Þau eru búin að vera að æfa þetta í spað og ég ætla að njóta þess að þetta verði eina giggið sem ég geri þann daginn klukkan 14:00, því auðvitað ætla ég svo að njóta dagsins með Antonio mínum," segir Palli brosandi. Barnakór Laugarneskirkju hyllir ástina á Valentínusardaginn og flytur alls konar lög um alls konar ást. Hljómsveitina skipa Þórður Árnason á gítar, Einar Sigurðsson á bassa, Hjörleifur Valsson á fiðlu, Ásgeir Óskarsson á trommur og sérstakur gestur er enginn annar en ástmögur þjóðarinnar, sjálfur Páll Óskar. Stjórnendur eru Elísabet Þórðardóttir og Þórunn Gréta Sigurðardóttir en hér má nálgast nánari upplýsingar um tónleikana. Páll Óskar og Antonio eru gullfallegir saman.Vísir/Viktor Freyr Páll Óskar segist stöðugt vera að læra betur inn á rómantíkina en hann fann ástina í örmum Edgar Antonio Lucena Angarita, sem er gjarnan bara kallaður Antonio, fyrir þremur árum síðan. „Við áttum þriggja ára sambandsafmæli 26. janúar. Ég rankaði við mér fyrsta árið okkar saman og áttaði mig á því að ég hafði aldrei áður verið á föstu á Valentínusardaginn. Þannig það má segja að rómantíkerinn í mér sé í þróun. Eina sem er í raun planað hjá okkur á laugardag er að eyða deginum saman og ég finn upp á einhverju rómantísku. Kannski kemur Antonio mér á óvart líka," segir hann kíminn að lokum.