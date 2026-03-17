„Takk fyrir mig Ísland, mitt draumaland“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 17. mars 2026 10:26 Laufey fyllti Kórinn tvívegis um helgina og heillaði Íslendinga upp úr skónum. Stórstjarnan Laufey Lín Jónsdóttir fyllti Kórinn tvívegis með stórkostlegum tónleikum um helgina á síðasta stoppinu á tónleikaferðalagi sínu um Evrópu. Hún segir það sannan heiður að fá að spila á Íslandi, draumalandi sínu og vildi óska þess að hún gæti sagt yngri Laufeyju frá helginni. Laufey gaf út þriðju plötu sína í fullri lengd, A Matter of Time, í ágúst síðastliðnum og hélt svo af stað í tónleikaferðlag um heiminn, fyrst mánaðarlangan túr um Bandaríkin síðasta haust og svo Evróputúr núna í vor áður en heldur til Asíu í maí. Lokað var fyrir umferð í Kórahverfinu um helgina, Kórnum umbreytt í Laufeyjarveröld og spenntir gestir ferjaðir í strætisvögnum frá Smáralindinni. Rísandi stjarnan Elín Hall hitaði upp áður en stórstjarnan steig á svið og töfraði áhorfendur upp úr skónum. „Laufey er kannski ekki að endurvekja djassinn í sinni hreinustu mynd, en hún er að gera eitthvað sem gæti reynst miklu áhrifameira: að gera heilan hljóðheim aftur spennandi fyrir nýja kynslóð. Tónleikarnir í Kórnum voru glæsilegt sjónarspil, músíkalskt afburðaverk og á köflum beinlínis heillandi,“ skrifaði Jónas Sen í fjögurra og hálfs stjörnu dómi sínum um tónleikana. Ekki nóg með að áhorfendur fengju að hlusta á stórkostleg lög af nýju plötunni heldur lumaði Laufey nokkrum óvæntum bónuslögum að í lokin. Þrisvar sinnum sagði Laufey að komið væri að lokalaginu og í hvert skipti sem kom í ljós að hún væri að plata fögnuðu áhorfendur. Fyrst tók hún lagið „Second Best“ af Bewitched, síðan nýju smáskífuna „How I Get“ og loks söng hún á íslensku áhorfendum til mikillar gleði. Lokalagið var „Draumalandið“ eftir Sigfús Einarsson eftir texta Guðmundar Magnússonar sem Laufey sagði vera eftirlætis lag foreldra sinna og lag sem hún hlustaði á þegar hún væri erlendis og saknaði Íslands. Fallegur endir á stórkostlegum tónleikum. „Ég gæti ekki gert þetta án ykkar“ Laufey hefur ekki farið í nein viðtöl hérlendis um tónleikana en tjáði sig þó um tónleikana á samfélagsmiðlum í gær og sagði þar: „Takk fyrir mig Ísland, mitt draumaland.“ Laufey spilaði á selló, píanó og gítar á tónleikunum. „Það er sannur heiður að fá að spila fyrir ykkur. Takk fyrir að fylla Kórinn tvisvar!! Takk fyrir að stíga inn í heiminn minn og fyrir allan stuðninginn! Ég gæti ekki gert þetta án ykkar ❤️ Ég óska þess að ég gæti sagt yngri Laufeyju frá þessari helgi!! Hún hefði ekki trúað þessu!! ✨“ skrifaði hún jafnframt. Þá fylgdi texti með á ensku fyrir erlenda aðdáendur hennar þar sem hún sagðist hafa fengið að spila á tveimur uppseldum tónleikum í heimalandi sínu. „Ég hélt tónleikana sem ég hefði þurft að sjá þegar ég ólst upp sem barn milli menningarheima og var að reyna að finna minn stað í heiminum. Ég setti alla mína æskudrauma inn í þessa tónleika og gæti ekki verið stoltari af þeim," skrifaði hún. Sóley segist aldrei munu gleyma augnablikinu. 16. mars 2026 20:57 Komu Laufey og félögum á óvart með pulsustandi Skipuleggjendur risatónleika Laufeyjar útveguðu pylsustand baksviðs fyrir söngkonuna og teymið hennar en margir af erlendum samstarfsmönnum hennar voru afar spenntir fyrir því að smakka íslenska pulsu. 16. mars 2026 18:47 Súperstjarna tískuheimsins klæddi Laufeyju Laufey Lín er ekki bara ein stærsta tónlistarstjarna heims heldur hefur hún sömuleiðis haslað sér völl sem mikil tískudrottning sem veitir milljónum innblástur í klæðaburði. Á tónleikunum um helgina skipti hún fjórum sinnum um lúkk sem var hvert öðru glæsilegra og allt sérhannað á hana fyrir tilefnið. 16. mars 2026 13:55