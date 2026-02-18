Tónlist

Lauf­ey segir skilið við Wasserman í skugga Epstein-skandals

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Laufey segir bless við Wasserman.
Laufey segir bless við Wasserman. Getty/WireImage/Frazer Harrison

Laufey hefur sagt skilið við umboðsskrifstofuna Foundations sem er í eigu Wasserman Group. Gustað hefur af forstjóranum Casey Wasserman vegna veru hans í Epstein-skjölunum og yfirgaf tónlistarkonan Chappell Roan umboðsskrifstouna vegna þess.

Dægurmálamiðillinn The Hollywood Reporter greindi frá ákvörðun Laufeyjar. Ekki kemur þó fram hvers vegna Laufey hefur ákveðið að hætta hjá umboðsskrifstofunni eða hvort hún hafi tekið ákvörðunina áður en Epstein-skandalinn kom upp á yfirborðið á síðustu vikum. 

Heimildarmaður Hollywood Reporter segir brotthvarf Laufeyjar hafa legið fyrir áður en Wasserman tilkynnti á föstudag að hann ætlaði að selja fyrirtækið.

Laufey hefur ekki tjáð sig um málið en hún er um þessar mundir á tónleikaferðalagi um Evrópu sem lýkur á Íslandi um miðjan mars. 

Ljóst er þó að ákvörðun Laufeyjar er blóðtaka fyrir umboðsskrifstofuna sem hefur nú misst tvo af sínum stærstu skjólstæðingum. Ekki hækkar verðið fyrir Wasserman sem vill reyna að selja fyrirtækið á góðum prís.

