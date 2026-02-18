Laufey segir skilið við Wasserman í skugga Epstein-skandals Magnús Jochum Pálsson skrifar 18. febrúar 2026 12:02 Laufey segir bless við Wasserman. Getty/WireImage/Frazer Harrison Laufey hefur sagt skilið við umboðsskrifstofuna Foundations sem er í eigu Wasserman Group. Gustað hefur af forstjóranum Casey Wasserman vegna veru hans í Epstein-skjölunum og yfirgaf tónlistarkonan Chappell Roan umboðsskrifstouna vegna þess. Dægurmálamiðillinn The Hollywood Reporter greindi frá ákvörðun Laufeyjar. Ekki kemur þó fram hvers vegna Laufey hefur ákveðið að hætta hjá umboðsskrifstofunni eða hvort hún hafi tekið ákvörðunina áður en Epstein-skandalinn kom upp á yfirborðið á síðustu vikum. Heimildarmaður Hollywood Reporter segir brotthvarf Laufeyjar hafa legið fyrir áður en Wasserman tilkynnti á föstudag að hann ætlaði að selja fyrirtækið. Laufey hefur ekki tjáð sig um málið en hún er um þessar mundir á tónleikaferðalagi um Evrópu sem lýkur á Íslandi um miðjan mars. Ljóst er þó að ákvörðun Laufeyjar er blóðtaka fyrir umboðsskrifstofuna sem hefur nú misst tvo af sínum stærstu skjólstæðingum. Ekki hækkar verðið fyrir Wasserman sem vill reyna að selja fyrirtækið á góðum prís. Laufey Lín Tónlist Bandaríkin Hollywood Tengdar fréttir Segir bless og sjáumst aldrei við Wasserman Tónlistarkonan og súperstjarnan Chappell Roan hefur sagt skilið við umboðsmann sinn hjá Wasserman Agency vegna tenginga hans við skjöl siðblinda milljarðamæringsins Jeffrey Epstein. 10. febrúar 2026 14:28 Mest lesið Hætti að drekka og flutti til Balí Lífið LaBeouf buffaði tvo og sambandið búið spil Lífið Pedro Pascal og Rafa saman á Valentínusardag Lífið „Ég er alltaf þreyttur á sjálfum mér“ Lífið Laufey segir skilið við Wasserman í skugga Epstein-skandals Tónlist „Ósmekkleg“ meðferð á eldri leikurum og álagið keyrt upp Menning Albert gaf Villa málverk af mótorhjólaferðinni Lífið Vatnaskil hjá Draugum fortíðar: „Dálítið sérstakt að upplifa það að rekast á vegg“ Lífið Furðulegar þýðingar netverslunar: „Smjaðandi silúett“ og „skjaldbökunnarbrún rammi“ Tíska og hönnun Maguire hlóð rafhlöðurnar á Fróni Lífið Fleiri fréttir Laufey segir skilið við Wasserman í skugga Epstein-skandals Sturluð vika hjá Kristmundi Axel Úr barnaskemmtunum á klúbbinn Í fyrsta sinn á föstu á Valentínusardaginn 52 ára Sjóðandi hiti hjá stjörnum rappsins Segir bless og sjáumst aldrei við Wasserman Inspector Spacetime í Apple auglýsingu: „Mjög súrrealískt“ „Ég er að heiðra litla Aron“ „Hún er komin til að vera“ Byrjaði allt í blokkinni í Breiðholti Stjórinn mótmælir ICE með lagi um Minneapolis Íslenskur tónlistarmaður í lykilhlutverki Högni hjálpar fólki að slaka á Kristinn Svavarsson er látinn Hætta óvænt við tónleikaferðalög sín „Þetta er ekki uppgjör á mínu uppeldi“ Skilur meðvirkni eftir í fortíðinni Rugluðust á Laufeyju og „Megan“ „Ég mun aldrei stíga á svið í Bandaríkjunum aftur“ Nýtt lag frá Halla Reynis sex árum eftir andlát hans Vinsælustu lögin á Bylgjunni 2025 Sjá meira