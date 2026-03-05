Þekktasta söngleikjalag allra tíma í nýjum búning Magnús Jochum Pálsson skrifar 5. mars 2026 12:25 Þórey Birgisdóttir leikur Dóróteu og syngur „Bak við regnbogabrúna“ í sýningunni og tónlistarmyndbandinu. Nýtt tónlistarmyndband við „Bak við regnbogabrúna“ í flutningi Þóreyjar Birgisdóttur í hlutverki Dóróteu er frumsýnt núna á Vísi. Lagið er íslensk útgáfa af „Somewhere Over the Rainbow“, einu þekktasta söngleikjalagi allra tíma, og var útsett fyrir uppsetningu Borgarleikhússins á Galdrakarlinum í Oz. Söngleikurinn Galdrakarlinn í Oz var frumsýndur í Borgarleikhúsinu í byrjun árs og hefur fengið góðar viðtökur gesta og gagnrýnenda, þar á meðal fjórar stjörnur á Vísi. Þórey Birgisdóttir leikur Dóróteu í sýningunni og fara Björgvin Franz, Pétur Ernir og Hilmar Jensson með hlutverk tinkarlsins, ljónsins og fuglahræðunnar. Bragi Valdimar Skúlason gerði nýja þýðingu á laginu og Agnar Már Magnússon, tónlistarstjóri sýningarinnar, sá um útsetninguna. Agnar horfði þar til tónlistarinnar úr bíómyndinni sem kom út árið 1939, þar sem Judy Garland fór með aðalhlutverkið og því má segja að nostalgía og nýjabrum mætist í laginu. Þórey syngur og leikur í tónlistarmyndbandinu og með henni til halds og trausts eru dansararnir Marinó Máni Mabazza í hlutverki Tótó og Fanný Lísa Hevesi. Borgarleikhúsið Leikhús Menning Tengdar fréttir Fegurðardýrkun í Oz-landi Nýjasta sýning Borgarleikhússins er barnaleikritið Galdrakarlinn í Oz eftir L. Frank Baum. Þetta er stór sýning með fjölda leikara. Ungir krakkar fá tækifæri til að sýna listir sínar í leik, söng og dansi og eldri leikarar, reynsluboltar í faginu, virðast skemmta sér vel í þessu klassíska verki sem hefur ýmsar tengingar við samtímann. Þetta er ekki uppsetning sem reynir að ögra heldur er skemmtunin í forgrunni og ekki teknir neinir sjensar. 3. febrúar 2026 07:02 Mest lesið Poppstjarna notaði lag Bríetar: „Litla Bríet er að öskra núna“ Lífið Vinsælustu sýningu leikhússins frestað vegna óvæntra meiðsla Lífið Er Jón Gnarr búinn að horfa aðeins of oft á Pretty Woman? Lífið Tóti fékk bílinn lánaðan frá Líf Magneudóttur Lífið Lengsti klukkutími ævinnar Gagnrýni Þekktasta söngleikjalag allra tíma í nýjum búning Tónlist „Til hamingju með daginn Brooklyn, við elskum þig svo mikið“ Lífið Ómetanlegt að hafa sagt frá átröskuninni Lífið Tár eftir hverja sýningu Lífið Fiskur og kjöt einnig á boðstólnum hjá Sollu Lífið Fleiri fréttir Þekktasta söngleikjalag allra tíma í nýjum búning Ástin það besta í heiminum Lagið minnti á sig í sambandsslitunum Einn vinsælasti íslenski tónlistarmaðurinn óþekktur hérlendis Laufey segir skilið við Wasserman í skugga Epstein-skandals Sturluð vika hjá Kristmundi Axel Úr barnaskemmtunum á klúbbinn Í fyrsta sinn á föstu á Valentínusardaginn 52 ára Sjóðandi hiti hjá stjörnum rappsins Segir bless og sjáumst aldrei við Wasserman Inspector Spacetime í Apple auglýsingu: „Mjög súrrealískt“ „Ég er að heiðra litla Aron“ „Hún er komin til að vera“ Byrjaði allt í blokkinni í Breiðholti Sjá meira