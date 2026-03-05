Tónlist

Þekktasta söngleikjalag allra tíma í nýjum búning

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Þórey Birgisdóttir leikur Dóróteu og syngur „Bak við regnbogabrúna“ í sýningunni og tónlistarmyndbandinu.
Nýtt tónlistarmyndband við „Bak við regnbogabrúna“ í flutningi Þóreyjar Birgisdóttur í hlutverki Dóróteu er frumsýnt núna á Vísi. Lagið er íslensk útgáfa af „Somewhere Over the Rainbow“, einu þekktasta söngleikjalagi allra tíma, og var útsett fyrir uppsetningu Borgarleikhússins á Galdrakarlinum í Oz.

Söngleikurinn Galdrakarlinn í Oz var frumsýndur í Borgarleikhúsinu í byrjun árs og hefur fengið góðar viðtökur gesta og gagnrýnenda, þar á meðal fjórar stjörnur á Vísi. Þórey Birgisdóttir leikur Dóróteu í sýningunni og fara Björgvin Franz, Pétur Ernir og Hilmar Jensson með hlutverk tinkarlsins, ljónsins og fuglahræðunnar.

Bragi Valdimar Skúlason gerði nýja þýðingu á laginu og Agnar Már Magnússon, tónlistarstjóri sýningarinnar, sá um útsetninguna. Agnar horfði þar til tónlistarinnar úr bíómyndinni sem kom út árið 1939, þar sem Judy Garland fór með aðalhlutverkið og því má segja að nostalgía og nýjabrum mætist í laginu.

Þórey syngur og leikur í tónlistarmyndbandinu og með henni til halds og trausts eru dansararnir Marinó Máni Mabazza í hlutverki Tótó og Fanný Lísa Hevesi.

Fegurðar­dýrkun í Oz-landi

Nýjasta sýning Borgarleikhússins er barnaleikritið Galdrakarlinn í Oz eftir L. Frank Baum. Þetta er stór sýning með fjölda leikara. Ungir krakkar fá tækifæri til að sýna listir sínar í leik, söng og dansi og eldri leikarar, reynsluboltar í faginu, virðast skemmta sér vel í þessu klassíska verki sem hefur ýmsar tengingar við samtímann. Þetta er ekki uppsetning sem reynir að ögra heldur er skemmtunin í forgrunni og ekki teknir neinir sjensar.



