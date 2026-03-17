Herra Hnetusmjör er söngvari ársins Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 17. mars 2026 18:01 Herra Hnetusmjör, Árni Páll Árnason, er söngvari ársins samkvæmt hlustendaverðlaunum Bylgjunnar og FM957. Vísir/Vilhelm Hlustendaverðlaunin 2026 fara fram með óhefðbundnu móti í ár þar sem stafsfólk Bylgjunnar og FM957 koma sigurvegurum á óvart með heimsókn og stuttum þáttum í kringum það. Í ár eru veitt verðlaun í sjö flokkum og eins og alltaf eru það hlustendur sem ákveða hverjir sigra í hverjum flokki en kosningar fóru fram á Vísi í febrúar. Fyrstu verðlaun eru fyrir söngvara ársins en þau hlýtur enginn annar en Herra Hnetusmjör, sem heitir réttu nafni Árni Páll Árnason. Í spilaranum hér að neðan má sjá hann taka við þeim: Klippa: Hlustendaverðlaunin 2026: Söngvari ársins Árni Páll skaust upp á stjörnuhimininn sem Herra Hnetusmjör árið 2016, hefur komið víða við í bransanum og gefið út ófáa smellina. Lagið hans Elli Egils sem kom út í fyrra er án efa eitt vinsælasta íslenska lagið og ófáir landsmenn gólað hátt með því á dansgólfinu. Hann segir verðlauninn mikinn heiður og er á fullu að vinna að nýju efni. „Ég vil byrja á því að þakka pródúserum sem hjálpa mér að hljóma vel. Fyrst og fremst vil ég þakka ykkur hlustendum sem hafa kosið mig, kærar þakkir," segir hann brosandi þegar hann tekur á móti verðlaununum. Ásamt Herra Hnetusmjöri voru Jökull Júlíusson, Daði Freyr, Páll Óskar, Jón Jónsson og Júlí Heiðar tilnefndir. Herra var viðmælandi í Vísisþættinum Tískutali í fyrra sem má sjá hér: