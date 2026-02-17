„Okei, fallega fólk. Förum aðeins yfir þetta, stóra vikan! „Kominn heim“ er mest streymda íslenska lagið í dag,“ skrifar tónlistarmaðurinn Kristmundur Axel á Instagram hjá sér en ellefu dagar eru liðnir frá því hann og Bubbi Morthens sendu frá sér lagið Kominn heim.
Samhliða því er uppselt á tónleika hans sem verða haldnir í Gamla Bíó á föstudagskvöld.
Kristmundur hélt í síðastliðinni viku hlustunarpartý í húsakynnum Tónhyls þar sem hann kynnti nýju plötuna sína, Íslenski Draumurinn, fyrir vinum og vandamönnum.
Kvöldið var persónulegt og óformlegt þar sem gestir hlýddu á plötuna í heild sinni á meðan Kristmundur steig inn á milli laga, sagði frá hugmyndavinnunni og deildi innsýn í ferlið á bak við verkefnið.
Í samtali við blaðamann segir hann að síðastliðin tvö ár hafi hann unnið hörðum höndum að plötunni ásamt góðum hópi.
„Þetta hefur verið ótrúlega fallegt og tilfinningaríkt ferli. Ég var búinn að vera frekar leitandi undanfarin ár en síðan kom þessi hljóðheimur mjög náttúrulega.
Ég er bestur þegar ég syng frá hjartanu og gerði það auðvitað fyrst sextán ára gamall, með laginu Komdu til baka.
Þessi plata er bara lífið mitt. Þung, björt, hrá og sönn. Allur skalinn. Þormóður Eiríksson er töframaður og við gerðum þessa plötu bara saman. Hlið við hlið.
Ásgeir Orri gerði síðan eitt lag með mér en það er auðvitað einn besti lagahöfundur okkar kynslóðar og við erum að fara gera meira saman á næstunni.“
Kristmundur er í skýjunum með góðar viðtökur.
„Ég er að uppskera núna, er með pakkuppselda tónleika á föstudaginn í Gamla Bíó og síðan á Græna Hattinum kvöldið eftir, en þar eru mjög fáir miðar eftir.
Það er auðvitað sturlað að eiga vinsælasta lag landsins, rosaleg viðbrögð og það hefur hreyft við mörgum.“
Í teitinu var platan í fyrsta skipti opinberlega spiluð. Hér má sjá vel valdar myndir frá gleðinni: