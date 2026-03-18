Lífið

Ást­rós getur elskað fleiri en einn í einu: „Hvernig hefurðu tíma í þetta?“

Stefán Árni Pálsson skrifar
Ástrós fór vel yfir lífsmunstur sitt í Íslandi í dag á Sýn í gærkvöldi.
Ástrós fór vel yfir lífsmunstur sitt í Íslandi í dag á Sýn í gærkvöldi.

Ástrós Erlu Benediktsdóttur er margt til lista lagt. Hún leiðir einstaklinga, pör og hópa í andlegri sjálfsvinnu en hún hefur sjálf góða reynslu af því að horfast í augu við sig sjálfa og laga það sem var brotið. Ástrós hlustaði ekki á eigið innsæi bróðurpart sinnar ævi og þóknaðist öðrum í staðinn fyrir sér sjálfri.

„Ég var á stað fyrir tíu árum þar sem ég þekkti sjálfa mig lítið sem ekkert. Það sem ég sé í dag er að ég var mjög mikið að sjá til þess að öllum öðrum liði vel,“ segir Ástrós. Það var ekki fyrr en vinur hennar spurði hana hvort hún væri hamingjusöm að það kviknaði á perunni.

Innilega óhamingjusöm

„Það var eins og ég hefði verið slegin í framan. Þetta var spurning sem mér datt ekki í hug að spyrja mig. Og ég sat þarna og allt innra með mér var bara: Nei, ég er svo innilega óhamingjusöm.“

Í framhaldinu fór Ástrós í gríðarmikla sjálfsvinnu. Á leiðinni uppgötvaði hún að hún væri það sem kallast fjölkær, eða pólý. Hún getur sem sagt verið í ástarsamböndum með fleiri en einum aðila í einu. Hún leiðir einnig pólý hóp hjá Samtökunum ‘78 sem hittist einu sinni í mánuði. Þangað geta fjölkærir leitað en einnig þeir sem eru að velta þessu öllu saman fyrir sér.

Ástrós getur elskað fleiri en einn í einu.

Ástrós talaði um vegferð sína í Íslandi í dag sem sjá má hér fyrir neðan en í innslaginu svarar hún alls kyns spurningum um pólý - til dæmis hvernig hún hefur tíma fyrir þetta og hvort þetta virkar í raun og veru.

Hægt er að setja sig í samband við Ástrós í gegnum heimasíðu hennar eða Linktree-síðu.

Ísland í dag


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.