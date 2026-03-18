Hringdu kannski-stjarnan orðin mamma Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 18. mars 2026 14:00 Carly Rae Jepsen er orðin móðir. Natasha Moustache/Getty Images Tónlistarkonan Carly Rae Jepsen fagnaði komu frumburðar síns og birti fallega færslu af því á Instagram hringrás sinni. Carly Rae er fertug en skaust upp á stjörnuhimininn 27 ára gömul með smellnum Hringdu kannski í mig eða Call Me Maybe. Sumir tala um hana sem eins smells undur eða One hit wonder en hún á þó nokkur vinsæl lög að baki sér og er virt innan tónlistarheimsins. Call me maybe er þó lang vinsælasta lagið hennar til þessa og er enn í dag mikið spilað bæði á samfélagsmiðlum og dansgólfum. Söngkonan er í skýjunum með nýja hlutverkið en hún er gift tónlistarmanninum Cole M.G.N. „Síðustu tvær vikur hafa verið þær bestu í mínu lífi. Velkomin í heiminn," skrifar Carly á Instagram hjá sér í tilefni af þessum fallegu tímamótum. Carly Rae Jepsen í skýjunum með frumburðinn.Instagram/CarlyRaeJepsen