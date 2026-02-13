Úr barnaskemmtunum á klúbbinn Magnús Jochum Pálsson skrifar 13. febrúar 2026 10:36 Anna Bíbí fékk Unni Eggertsdóttur, fyrrverandi Sollu Stirðu, með sér í lið á klúbbaremixinu af „Bing Bang“. Tónlistarkonan Anna Bíbi ákvað að gera „klúbbaremix“ af Latabæjarslagaranum „Bing Bang“ og fékk með sér Unni Eggertsdóttur, sem lék Sollu stirðu um árabil. Unnur söng lagið mörg hundruð sinnum á barnaskemmtunum á sínum tíma og segir að nú sé komið að klúbbnum. Allir sem hafa séð sjónvarpsþættina Latabæ þekkja grípandi slagarann „Bing Bang“ sem Solla stirða syngur í lok hvers þáttar. Tónskáldið Máni Svavarsson samdi lagið upprunalega 1999, það kom svo út sem smáskífa árið 2006 og hefur síðan verið tekið á öllum barnaskemmtunum á vegum Latabæjar. Bing bang dingalingaling/Fyndin orð sem fá mig til að hreyfast/ Bing bang dingalingaling/þessi orð þau þýða hvað sem er“ Á miðnætti kom lagið út í glænýjum klúbbabúningi á vegum pródúsentsins Önnu Bíbíar sem fékk sterkan liðsauka með sér. Anna Bíbí Wium Axelsdóttir er 21 árs gamall Grafarvogsbúi sem vinnur í sértækri frístnud, Sunnudagaskólanum í Grafarvogskirkju og á tækniborðinu hjá Improv Ísland. Samhliða þessu eyðir hún frítíma sínum í að „músíkast“ eins og hún orðar það sjálf. „Sérstakt áhugamál hjá mér er að gera „remix“ af alls konar lögum. Fyrir þremur árum gaf ég út remix af Kisutangó og fékk það einhverja smá athygli. Í haust datt mér svo í hug að „remixa“ eitthvað Latarbæjarlag en þættirnir voru í miklu uppáhaldi þegar ég var barn,“ segir Anna Bíbí um það hvernig lagið kom til. Unnur og Anna nutu samstarfsins. „Síðan leið smá tími þar til Unnur poppaði upp á Tik Tok hjá mér þar sem hún sýndi gamla klippu af sér skemmta sem Solla stirða. Þá kom upp sú hugmynd að hafa samband við hana og bjóða henni að vera með á laginu,“ bætir hún við. „Mér finnst svo gaman hvað Latibær lifir góðu lífi. Ég var ekki nema sautján ára þegar ég tók við hlutverki Sollu stirðu og fékk að skemmta yfir fimm hundruð sinnum um allan heim, í þremur heimsálfum,“ segir Unnur Eggerts. Solla og Íþróttaálfurinn skella sér í splitt. „Það eru komin ansi mörg ár síðan ég setti bleiku kolluna á mig en mér mun alltaf þykja vænt um hana. Þannig þegar Anna heyrði í mér með að gera „djamm-remix“ af „Bing Bang,“ sem kom nota bene fyrst út áður en hún fæddist, fannst mér bara frábært að stökkva á það. Ég hef sungið „Bing Bang“ yfir fimm hundruð sinnum á barnaskemmtunum, er ekki bara komið að því að syngja það á klúbbunum næst?“ segir hún. Anna segir samstarfið hafa gengið vel og Unnur komið með góða orku inn í ferlið. „Mér finnst klikkað að Unnur hafi verið til í að hoppa á þetta lag með mér og ég er gríðarlega þakklát. Unnur er algjör stemningskona og kom með geggjaða orku inn í allt ferlið! Við kíktum svo til Mána Svavars sem samdi lagið og leyfðum honum að heyra remixið. Það var æðislegt og algjör heiður,“ segir Anna Bíbí. Tónlist Börn og uppeldi Mest lesið Lokar hringnum eftir tíu ár erlendis Lífið Pósthólfið fylltist eftir að hún auglýsti eftir kærasta í Edduverðlaunaræðunni Lífið Úr barnaskemmtunum á klúbbinn Tónlist Menn sem murka lífið úr öndunum á Tjörninni Lífið Dr. Gunni flytur í Fljótshlíðina í faðm Helenu Lífið „Erum bara vinir“ Lífið Minnast Van Der Beek: „Hans verður saknað að eilífu“ Lífið Söfnun til handa fjölskyldu van der Beek fer fram úr björtustu vonum Lífið „Rétt „outfit“ getur bjargað deginum“ Lífið Rússneskur dönskukennari í Garðaskóla sem líður best á Íslandi Lífið Fleiri fréttir Úr barnaskemmtunum á klúbbinn Í fyrsta sinn á föstu á Valentínusardaginn 52 ára Sjóðandi hiti hjá stjörnum rappsins Segir bless og sjáumst aldrei við Wasserman Inspector Spacetime í Apple auglýsingu: „Mjög súrrealískt“ „Ég er að heiðra litla Aron“ „Hún er komin til að vera“ Byrjaði allt í blokkinni í Breiðholti Stjórinn mótmælir ICE með lagi um Minneapolis Íslenskur tónlistarmaður í lykilhlutverki Högni hjálpar fólki að slaka á Kristinn Svavarsson er látinn Hætta óvænt við tónleikaferðalög sín „Þetta er ekki uppgjör á mínu uppeldi“ Skilur meðvirkni eftir í fortíðinni Rugluðust á Laufeyju og „Megan“ „Ég mun aldrei stíga á svið í Bandaríkjunum aftur“ Nýtt lag frá Halla Reynis sex árum eftir andlát hans Vinsælustu lögin á Bylgjunni 2025 Sjá meira