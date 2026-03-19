Magnús Hlynur Hreiðarsson, einn ástsælasti fréttamaður þjóðarinnar, hefur lokið störfum á fréttastofu Sýnar og hefur á morgun störf á fréttastofu Ríkisútvarpsins.
Magnús Hlynur segir frá starfslokunum í færslu á Facebook en honum var sagt upp störfum hjá Sýn í desember eftir að stjórnendur Sýnar ákváðu að kvöldfréttir yrðu ekki lengur sýndar um helgar.
Hann hefur starfað á fréttastofu Sýnar, áður Stöðvar 2, Vísis og Bylgjunnar, um árabil en fyrir starfaði hann á fréttastofu Rúv. Magnús Hlynur er ráðinn í hálft starf á fréttastofunni til sumars og svo í sumarstarf. Samningurinn varir til hausts 2026.
„Á þessum tímamótum langar mig að þakka starfsfólki fréttastofu Sýnar fyrir frábært og gefandi samstarf síðustu ár, sem ég naut í botn. Á sama tíma er ég mjög spenntur að fara að vinna núna með starfsfólki fréttastofu RÚV. Ég hvet ykkur kæru vinir til að vera áfram dugleg að senda mér ábendingar um skemmtilegt og jákvætt fréttaefni. Yfir og út,“ skrifar Magnús Hlynur.
Fréttastofa Sýnar kann Magnúsi Hlyni miklar þakkir fyrir störf hans og vekur á þessum tímamótum athygli á nokkrum af fjölmörgum hápunktum Magnúsar Hlyns undanfarin ár, sem sjá má að neðan.
