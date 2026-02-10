Sjóðandi hiti hjá stjörnum rappsins

Rappsenan tók yfir Gamla Bíó á dögunum þegar rapparinn Izleifur blés til alls herjar tónlistarveislu í tilefni af plötuútgáfu. Frítt var inn og ásamt Izleifi kom þotulið tónlistarfólks fram.
Í kjölfar útgáfu plötunnar 100&EINN hélt tónlistarmaðurinn Izleifur ókeypis tónleika í Gamla Bíó með stjörnum prýddum gestalista þar sem tónlistarmennirnir Herra Hnetusmjör, Birnir, Gísli Pálmi, Daniil, Floni, Joey, Issi, Maron Birnir og Elvar komu fram ásamt fleirum.
Isleifur, sem heitir réttu nafni Ísleifur Eldur Illugason, er fæddur árið 1999 og kemur úr mikilli listafjölskyldu.
Mamma hans er leikkonan Guðrún Gísladóttir og faðir hans Illugi Jökulsson rithöfundur svo það má segja að sköpunargleðin sé í hans DNA-i.
Að sögn Izleifs vildi hann gefa til baka til áðdáenda hans sem hafa stutt hann í gegnum þetta langa ferli og fagna þessari uppskeru almennilega.
„Þetta var bara algjörlega geggjað, ég er ótrúlega þakklátur fyrir allan stuðninginn sem ég hef fengið í þessu ferli og það var sturlað að geta gert þessa tónleika og fagnað með mínu fólki.
Nú tekur við spennandi tímabil og ég hlakka til að fara um allt land á komandi mánuðum og koma fram fyrir fólk sem vonandi tengir við plötuna og mína músík í heild,“ segir Izleifur í samtali við blaðamann.
Hér má sjá myndir frá fjörinu: