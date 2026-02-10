Tónlist

Sjóðandi hiti hjá stjörnum rappsins

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Tónlistarmaðurinn Izleifur stóð fyrir rosalegri tónlistarveislu í Gamla Bíói.
Rappsenan tók yfir Gamla Bíó á dögunum þegar rapparinn Izleifur blés til alls herjar tónlistarveislu í tilefni af plötuútgáfu. Frítt var inn og ásamt Izleifi kom þotulið tónlistarfólks fram.

Í kjölfar útgáfu plötunnar 100&EINN hélt tónlistarmaðurinn Izleifur ókeypis tónleika í Gamla Bíó með stjörnum prýddum gestalista þar sem tónlistarmennirnir Herra Hnetusmjör, Birnir, Gísli Pálmi, Daniil, Floni, Joey, Issi, Maron Birnir og Elvar komu fram ásamt fleirum.

Isleifur, sem heitir réttu nafni Ísleifur Eldur Illugason, er fæddur árið 1999 og kemur úr mikilli listafjölskyldu. 

Mamma hans er leikkonan Guðrún Gísladóttir og faðir hans Illugi Jökulsson rithöfundur svo það má segja að sköpunargleðin sé í hans DNA-i. 

Að sögn Izleifs vildi hann gefa til baka til áðdáenda hans sem hafa stutt hann í gegnum þetta langa ferli og fagna þessari uppskeru almennilega.

„Þetta var bara algjörlega geggjað, ég er ótrúlega þakklátur fyrir allan stuðninginn sem ég hef fengið í þessu ferli og það var sturlað að geta gert þessa tónleika og fagnað með mínu fólki. 

Nú tekur við spennandi tímabil og ég hlakka til að fara um allt land á komandi mánuðum og koma fram fyrir fólk sem vonandi tengir við plötuna og mína músík í heild,“ segir Izleifur í samtali við blaðamann. 

Hér má sjá myndir frá fjörinu: 

Rapparinn Daniil var í fíling eins og alltaf.Magnús Þorri
Herra Hnetusmjör tryllti lýðinn.Magnús Þorri
Daniil og Logi sprækir.Magnús Þorri
Fjör. Magnús Þorri
Jóhann Kristófer smart.Magnús Þorri
Margt var um manninn í Gamla bíó.Magnús Þorri
Ungstirnið Elvar alltaf flottur.Magnús Þorri
Fjöldi aðdáenda mættu í Gamla bíó.Magnús Þorri
Izleifur var í geggjuðum gír.Magnús Þorri
Víbrur.Magnús Þorri
Elvar ferskur.Magnús Þorri
Helgi T úr Tónhyls krúinu.Magnús Þorri
Birnir lét sig ekki vanta.Magnús Þorri
Izleifur rokkaði skemmtileg fitt.Magnús Þorri
Maron Birnir var meðal tónlistarmannanna. Magnús Þorri
Gísli Pálmi.Magnús Þorri
