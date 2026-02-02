„Hún er komin til að vera“ Agnar Már Másson skrifar 2. febrúar 2026 21:28 Laufey Lín var tók á móti sínum öðrum Grammy-verðlaunum í gær, 1. febrúar. Getty Doktor í tónlistafræðum og gangrýnandi telur alveg ljóst að Laufey Lín sé ekki „einhver einsmellungur“ eftir að íslenska söngkonan hlaut í gær sín önnur Grammy-verðlaun. Það hafi verið frábært af hennar hálfu að lofa listnám sitt í þakkarræðunni. Laufey Lín Jónsdóttir hlaut í gærkvöldi sinn annan Grammy-lúður, í þetta sinn fyrir plötuna „A Matter of Time“ en fyrri verðlaunin hlaut hún einmitt 2024 fyrir plötuna „Bewtiched“. Arnar Eggert Thoroddssen, doktor í tónlistarfræðum og gagnrýnandi rýndi í glæsilegan árangur Laufeyjar í beinni í kvöldfréttatíma Sýnar. „Það er búið að vera ótrúlegt að fylgjast með þesssu ævintýri,“ sagði Arnar, sem sagði íslensku stjörnuna koma sífellt á óvart. Hann kvaðst aðeins einu sinni áður séð söngkonu ná slíkum hæðum með því að lífga upp á gamlan stíl, eins og Laufey gerir með djassinn. „Það er Amy Winehouse,“ sagði Arnar Eggert, en í Winehouse sótti mikinn innblástur í sálartónlist frá 7. áratugnum. „Og það er verið að matreiða þetta ofan í yngri kynslóðir og eldri kynslóðir líka. Þannig að þessar miklu vinsældir koma mér þannig séð á óvart en auðvitað fer hjartað á rás þegar maður sér svona fréttir.“ Arnar svaraði aðspurður að honum fyndist Laufeyju hefði tekist að öðlast varanlegan sess í hópi þeirra bestu. „Nú eru tvö verðlaun í sama flokki, þannig að fólk getur ekki annað gert en að veita henni athygli. Þetta er ekki einhver einsmellungur. Hún er komin til að vera og næstu ár verða mjög forvitnileg.“ Í þakkarræðu sinni sagði Laufey eiga tónlistar- og listnámi sín allt að þakka. „Við megum ekki skera niður fjárframlög til lista, það er svo mikilvægt,“ sagði Laufey. Aranar sagði það frábært að Laufey hefði gert listnám að umfjöllunar efni sínu í ræðunni. „Að hún hafi nýtt þennan vettvang til að undirstrika hvað þetta skiptir miklu máli er frábært,“ sagði Arnar og bætti við að gott starf væri unnið í tónlistarskólum á Íslandi. Menning Tónlist Grammy-verðlaunin Laufey Lín Mest lesið Tútturnar úti á Grammy-hátíðinni Tíska og hönnun Fjölskyldan veik af fíknivanda en alltaf staðið þétt saman Lífið Þær keppa í Ungfrú Ísland 2026 Lífið Laufey Lín fékk önnur Grammy-verðlaun Lífið Fundu ástina í stjórnarráðinu Lífið Íslenskt par í Köben stofnar nýjan leikjavef Lífið Stjörnulífið: Dorrit og Pharrell Williams í fíling Lífið Þessi fengu Grammy og sendu ICE-kaldar kveðjur Lífið Forsetinn hótar lögsókn: „Vertu viðbúinn Noah“ Lífið „Ekki láta aldurinn eða stoltið stoppa þig“ Lífið Fleiri fréttir „Hún er komin til að vera“ Byrjaði allt í blokkinni í Breiðholti Stjórinn mótmælir ICE með lagi um Minneapolis Íslenskur tónlistarmaður í lykilhlutverki Högni hjálpar fólki að slaka á Kristinn Svavarsson er látinn Hætta óvænt við tónleikaferðalög sín „Þetta er ekki uppgjör á mínu uppeldi“ Skilur meðvirkni eftir í fortíðinni Rugluðust á Laufeyju og „Megan“ „Ég mun aldrei stíga á svið í Bandaríkjunum aftur“ Nýtt lag frá Halla Reynis sex árum eftir andlát hans Vinsælustu lögin á Bylgjunni 2025 Sjá meira