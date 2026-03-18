Gæðastund með gæðablóðum

Leikritið Gæðablóð var frumsýnt fimmtudaginn 12. mars á stóra sviði Þjóðleikhússins. Fjöldi góðra gesta úr leikhússenunni, menningarbransanum og öðrum geirum mætti til að sjá þá Unnstein Manúel Stefánsson, Jónmund Grétarsson og Davíð Þór Kristínarson stíga á svið.
Gæðablóð er leikstýrt af Þóru Karítas Árnadóttur en í sýningunni, sem er um klukkustundar löng, deila þeir Davíð, Jónmundur og Unnsteinn reynslu sinni og sviðsetja atvik úr eigin lífi sem afhjúpa samfélagið.
Listamennirnir þrír eiga það sameiginlegt að vera rammíslenskir en geta hver um sig rakið uppruna sinn til tveggja heimsálfa. Hér sviðsetja þeir reynsluheim sinn og upplifun af því að vera dökkur á hörund á Íslandi á gamansaman máta.
Frumsýningin var vel sótt og fjöldi þekktra nafna, þar má nefna Selmu Björnsdóttur, Ilmi Kristjánsdóttur, Ebbu Katrínu, Gísla Örn Garðarsson og fleiri góða. Myndir af frumsýningunni má sjá hér að neðan:
Hversu marga höfunda þarf til að búa til 60 mínútna sýningu á stóra sviði Þjóðleikhússins? Það var spurningin sem leitaði á mig að lokinni frumsýningu á leikverkinu Gæðablóði.