Gæðastund með gæðablóðum

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Gleðin var greinilega við völd á frumsýningu Gæðablóða því gestir brostu út að eyrum.
Leikritið Gæðablóð var frumsýnt fimmtudaginn 12. mars á stóra sviði Þjóðleikhússins. Fjöldi góðra gesta úr leikhússenunni, menningarbransanum og öðrum geirum mætti til að sjá þá Unnstein Manúel Stefánsson, Jónmund Grétarsson og Davíð Þór Kristínarson stíga á svið.

Gæðablóð er leikstýrt af Þóru Karítas Árnadóttur en í sýningunni, sem er um klukkustundar löng, deila þeir Davíð, Jónmundur og Unnsteinn reynslu sinni og sviðsetja atvik úr eigin lífi sem afhjúpa samfélagið.

Listamennirnir þrír eiga það sameiginlegt að vera rammíslenskir en geta hver um sig rakið uppruna sinn til tveggja heimsálfa. Hér sviðsetja þeir reynsluheim sinn og upplifun af því að vera dökkur á hörund á Íslandi á gamansaman máta.

Frumsýningin var vel sótt og fjöldi þekktra nafna, þar má nefna Selmu Björnsdóttur, Ilmi Kristjánsdóttur, Ebbu Katrínu, Gísla Örn Garðarsson og fleiri góða. Myndir af frumsýningunni má sjá hér að neðan:

Sonja Björk Jónsdóttir og Ólöf Sara Gregory í góðra vina hópi.Steina Matt

Matthías Tryggvi Haraldsson, Baldvin Z og Heiða Sigrún Pálsdóttir.Steina Matt

Regína Ósk Óskarsdóttir og Sigursveinn Þór Árnason.Steina Matt

Matthildur Magnúsdóttir, Halli Melló og Magnús Geir Þjóðleikhússtjóri.Steina Matt

Grettir Valsson með olnbogann á lofti með móður sinni, leikmyndahönnuðinum Ilmi Stefánsdóttur.Steina Matt

Þessi tvö mættu í stíl og með bros á vör.Steina Matt

Ekki amalegt að fá sér smá freyðivín eftir sýningu.Steina Matt

Bryndís Stefánsdóttir og Kristján Freyr Halldórsson.Steina Matt

Hjónin Magnús Geir Þórðarson og Ingibjörg Ösp Stefánsdóttir.Steina Matt

Ágústa Sveinsdóttir, kærasta Unnsteins Manúels, var mætt til að fylgjast með sínum manni.Steina Matt

Gísli Örn Garðarson stillti sér einn upp á mynd. Tinni Sveinsson laumaði sér með.Stein Matt

Söngkonurnar Selma Björns og Salka Sól með Eygló Gísladóttur og Birnu Bragadóttur.Steina Matt

Ilmur Kristjánsdóttir og Hildur Hafstein í glæsilegri appelsínugulri kápu með fjólubláan feld. Steina Matt

Leikstjórinn Þóra Karítas var að sjálfsögðu kát eftir sýninguna.Steina Matt

Mæðginin Ana Maria Unnsteinsson og Logi Pedro Stefánsson með Hallveigu Hafstað og þessum glæsilega manni.Steina Matt

Bergþór Pálsson og Albert Eiríksson.Steina Matt

Ebba Katrín og Ingibjörg Ösp.Steina Matt

Jónmundur og Unnsteinn Manúel raka sig inni í búningsklefa.Steina Matt

Davíð Þór enn í adrenalínvímu eftir frumsýningu.Steina Matt

