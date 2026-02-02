Byrjaði allt í blokkinni í Breiðholti Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 2. febrúar 2026 20:01 Steindór Gestur og Helgi Albert voru að gefa út lagið Talaðu við mig. Aðsend Steindór Gestur Guðmundarson, einnig þekktur sem Sdóri, og Helgi Albert Reinharðsson eða Helgi A hafa skapað tónlist saman í rúman áratug en þeir hófu tónlistarferil sinn í rappgrúbbunni Landaboi$. Þeir bjuggu í sömu blokk sem unglingar og hafa allar götur síðan verið óaðskiljanlegir en þetta tvíeyki var að senda frá sér lag og brakandi ferskt tónlistarmyndband. Strákarnir eru fæddir árið 1998 og hafa komið víða við í tónlistinni. Sem hluti af Landaboi$ hafa þeir gefið út þrjár plötur en hafa þar að auki komið fram sem gestaflytjendur hjá aragrúa tónlistarfólks. Ber þar títt samstarf þeirra við JóaPé og Króla ef til vill hæst. Þeir voru að senda frá sér sitt fyrsta lag sem dúó en lagið ber nafnið Talaðu við mig. Samhliða því kom út tónlistarmyndband sem má sjá í spilaranum hér að neðan: Klippa: Helgi A og Sdóri - Talaðu við mig. Helgi A og Sdóri kynntust í Breiðholtsskóla þar sem þeir voru saman í árgangi. Á þeim tíma var vinskapur þeirra ágætur, en hann átti eftir að dýpka verulega síðar. „Ég fluttist úr Breiðholtinu í nokkur ár en sneri svo aftur þegar við voru komnir á menntaskólaaldur. Þá flutti ég í sömu blokk og Steindór og á skömmum tíma urðum við algjörlega óaðskiljanlegir,“ segir Helgi. Báðir höfðu þeir brennandi áhuga á rapptónlist og fljótlega kviknaði hjá þeim löngun til að skapa, taka upp og senda frá sér sína eigin tónlist. Á árunum 2016-2019 gáfu þeir út tónlist undir formerkjum Landaboi$, en nú hafa nágrannarnir úr Ferjubakkanum myndað nýtt rappdúó, Helgi A og Sdóri. Helgi A og Sdóri eru einna þekktastir fyrir að vera flinkir pennar, en nýja lagið leggur meiri áherslu á tilfinningu en flókið innihald. „Þetta lag varð til á örfáum mínútum og fangar bæði góða stemningu og smá stæla,“ segir Steindór brosandi og bætir við: „Lagið var framleitt af Hugin Goða, sem gengur undir listamannanafninu Fríó. Hljóðblöndun og hljóðjöfnun var í höndum Starra Snæs sem er betur þekktur sem Starri on the beat. Lagið er í Jersey club-stíl en sá stíll hefur fram að þessu ekki verið áberandi í íslensku rappi.“ Tónlist Mest lesið Tútturnar úti á Grammy-hátíðinni Tíska og hönnun Fjölskyldan veik af fíknivanda en alltaf staðið þétt saman Lífið Þær keppa í Ungfrú Ísland 2026 Lífið Laufey Lín fékk önnur Grammy-verðlaun Lífið Fundu ástina í stjórnarráðinu Lífið Íslenskt par í Köben stofnar nýjan leikjavef Lífið Stjörnulífið: Dorrit og Pharrell Williams í fíling Lífið Þessi fengu Grammy og sendu ICE-kaldar kveðjur Lífið „Ekki láta aldurinn eða stoltið stoppa þig“ Lífið Forsetinn hótar lögsókn: „Vertu viðbúinn Noah“ Lífið Fleiri fréttir Byrjaði allt í blokkinni í Breiðholti Stjórinn mótmælir ICE með lagi um Minneapolis Íslenskur tónlistarmaður í lykilhlutverki Högni hjálpar fólki að slaka á Kristinn Svavarsson er látinn Hætta óvænt við tónleikaferðalög sín „Þetta er ekki uppgjör á mínu uppeldi“ Skilur meðvirkni eftir í fortíðinni Rugluðust á Laufeyju og „Megan“ „Ég mun aldrei stíga á svið í Bandaríkjunum aftur“ Nýtt lag frá Halla Reynis sex árum eftir andlát hans Vinsælustu lögin á Bylgjunni 2025 Sjá meira