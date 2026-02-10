Tónlist

Segir bless og sjáumst aldrei við Wasserman

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Chappell Roan hefur sagt skilið við umboðsskrifstofuna Wasserman.
Tónlistarkonan og súperstjarnan Chappell Roan hefur sagt skilið við umboðsmann sinn hjá Wasserman Agency vegna tenginga hans við skjöl siðblinda milljarðamæringsins Jeffrey Epstein. 

Casey Wasserman forstjóri stofunnar átti í heldur erótískum eða í það minnsta vel óviðeigandi tölvupóstssamskiptum við illkvendið Ghislaine Maxwell sem er hvað frægust fyrir að vera hægri hönd Epstein í öllum hans ógeðfelldu málum. Wasserman var giftur á þeim tíma. 

Þá á hann sömuleiðis að hafa eitt sinn flogið um borð í einkaþotu á vegum Epstein í góðgerðaferð árið 2002. 

Skandalarnir eru fleiri og var Wasserman meðal annars ásakaður um að hafa átt í framhjáhald við yngri starfskonur sínar.

Chappell Roan vill ekki tengjast þessum manni á neinn hátt en ítrekar þó að margir góðir starfi hjá umboðsskrifstofunni. 

„Frá og með deginum í dag er ég ekki lengur hjá umboðsskrifstofu Wasserman,“ skrifar Roan á Instagram hringrás sína. 

„Ég hef mjög háa standarda fyrir mitt teymi og sömuleiðis er mér skylt að vernda mitt fólk. Enginn listamaður, umboðsmaður eða starfsmaður á að þurfa að verja eða líta fram hjá svona flækjum sem stinga algjörlega í stúf við gildi manns.“

Hún segist bera gríðarlega mikla virðingu fyrir umboðsmönnum og starfsfólki sem gerir allt fyrir listamenn og neitar að láta vaða yfir sig og fólkið í kringum sig. 

„Þessi ákvörðun endurspeglar trú mína á því að þýðingarmikil og mikilvæg breyting í okkar bransa þarfnast nauðsynlega þess að fólk geti axlað ábyrgð og sýnt leiðtogahæfni sem leiðir af sér traust.“

