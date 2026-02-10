Segir bless og sjáumst aldrei við Wasserman Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 10. febrúar 2026 14:28 Chappell Roan hefur sagt skilið við umboðsskrifstofuna Wasserman. Amy Sussman/Getty Images Tónlistarkonan og súperstjarnan Chappell Roan hefur sagt skilið við umboðsmann sinn hjá Wasserman Agency vegna tenginga hans við skjöl siðblinda milljarðamæringsins Jeffrey Epstein. Casey Wasserman forstjóri stofunnar átti í heldur erótískum eða í það minnsta vel óviðeigandi tölvupóstssamskiptum við illkvendið Ghislaine Maxwell sem er hvað frægust fyrir að vera hægri hönd Epstein í öllum hans ógeðfelldu málum. Wasserman var giftur á þeim tíma. Þá á hann sömuleiðis að hafa eitt sinn flogið um borð í einkaþotu á vegum Epstein í góðgerðaferð árið 2002. Skandalarnir eru fleiri og var Wasserman meðal annars ásakaður um að hafa átt í framhjáhald við yngri starfskonur sínar. Chappell Roan vill ekki tengjast þessum manni á neinn hátt en ítrekar þó að margir góðir starfi hjá umboðsskrifstofunni. „Frá og með deginum í dag er ég ekki lengur hjá umboðsskrifstofu Wasserman,“ skrifar Roan á Instagram hringrás sína. „Ég hef mjög háa standarda fyrir mitt teymi og sömuleiðis er mér skylt að vernda mitt fólk. Enginn listamaður, umboðsmaður eða starfsmaður á að þurfa að verja eða líta fram hjá svona flækjum sem stinga algjörlega í stúf við gildi manns.“ Chappell Roan stendur með sjálfri sér og sínum gildum. Amy Sussman/Getty Images Hún segist bera gríðarlega mikla virðingu fyrir umboðsmönnum og starfsfólki sem gerir allt fyrir listamenn og neitar að láta vaða yfir sig og fólkið í kringum sig. „Þessi ákvörðun endurspeglar trú mína á því að þýðingarmikil og mikilvæg breyting í okkar bransa þarfnast nauðsynlega þess að fólk geti axlað ábyrgð og sýnt leiðtogahæfni sem leiðir af sér traust.“ Tónlist Hollywood Mál Jeffrey Epstein Mest lesið Glímdi við kaupfíkn og fór í gjaldþrot: „Það kemur alltaf að skuldadögum“ Lífið Eyddi öllu út beint eftir Ofurskálina Lífið Gullin regla að sýna ekki allt hold í einu Tíska og hönnun „Þetta er erfiðasta mýta sem næringarfræðin hefur þurft að díla við lengi“ Lífið Fimm frækin fylltu Landsbankahúsið Menning Krakkaskaup fyrir fullorðna Gagnrýni Segir bless og sjáumst aldrei við Wasserman Tónlist Seldu upp og undirrituðu samning til 666 ára Menning „Ný sýn, nýr heimur“ Menning Er óeðlilegt að gift fólk frói sér? Lífið Fleiri fréttir Segir bless og sjáumst aldrei við Wasserman Inspector Spacetime í Apple auglýsingu: „Mjög súrrealískt“ „Ég er að heiðra litla Aron“ „Hún er komin til að vera“ Byrjaði allt í blokkinni í Breiðholti Stjórinn mótmælir ICE með lagi um Minneapolis Íslenskur tónlistarmaður í lykilhlutverki Högni hjálpar fólki að slaka á Kristinn Svavarsson er látinn Hætta óvænt við tónleikaferðalög sín „Þetta er ekki uppgjör á mínu uppeldi“ Skilur meðvirkni eftir í fortíðinni Rugluðust á Laufeyju og „Megan“ „Ég mun aldrei stíga á svið í Bandaríkjunum aftur“ Nýtt lag frá Halla Reynis sex árum eftir andlát hans Vinsælustu lögin á Bylgjunni 2025 Sjá meira