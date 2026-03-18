Lífið

Hollywood-stjarna blastar ís­lenskri hljóm­sveit

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Stjarnan Anya Taylor-Joy birti Instagram færslu þar sem hún blastar lagi sveitarinnar Inspector Spacetime. Aðsend/Getty

Íslenska danssveitin Inspector Spacetime hefur vakið athygli víða um heim á undanförnum mánuðum og voru þau meðal annars með lag í vinsælli Apple auglýsingu. Þau virðast sömuleiðis eiga mjög fræga aðdáendur.

Hollywood leikkonan Anya Taylor-Joy birti myndasyrpu af sér á samfélagsmiðilinn Instagram í gær þar sem hún skein skært í eftirpartýi Óskarsverðlaunanna. 

Undir myndunum ómar lagið Inspector Spacetime Saves The Human Race sem sveitin gaf út með rapparanum Joey Christ. 

Taylor-Joy er mikill Íslandsvinur og hefur meðal annars verið í tökum hérlendis fyrir kvikmyndina The Northman. Hún hefur leikið í ýmsum þáttum og kvikmyndum og fékk meðal annars mikið lof fyrir aðalhlutverkið í skák-dramanu The Queens Gambit. Þá fer hún með lykilhlutverk í stórmyndinni Dune 3 sem er væntanleg næstu jól. 

Inspector Spacetime skaust upp á íslenska stjörnuhiminn árið 2020 og meðal þekktari lögum sveitarinnar er lagið Dansa og bánsa, sem var meðal annars notað í auglýsingu fyrir Bleiku slaufuna árið 2023. 

Sveitina skipa Egill Gauti Sigurjónsson, Vaka Agnarsdóttir og Elías Geir og undanfarið hafa þau verið að einblína á enska texta og færa sig út í kvíarnar. 

Þau hafa troðið upp á hátíðum hér og þar og tryllt dansgólfin og virðast vera að hasla sér völl á erlendri grundu en í samtali við blaðamann fyrr á árinu segir Egill Gauti að þau fylgi flæðinu og séu opin fyrir ævintýrunum. 

