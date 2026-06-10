„Það má herma“

„Eftir því sem ég verð öruggari í eigin skinni þá tek ég fleiri sénsa og það er svo miklu skemmtilegra,“ segir rekstrarþróunarstjórinn Ásthildur Bára Jensdóttir sem er mikil tískupæja og alltaf vel til höfð. Ásthildur rekur sitt eigið fyrirtæki sem sérhæfir sig í markaðsráðgjöf og hefur alla tíð haft áhuga á klæðaburði.
Uppáhalds flík Ásthildar er í eigu Sóldaggar kærustu hennar og á undanförnum árum hefur Ásthildur þorað að fara meira út fyrir kassann í fatavali.
Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?
Ég elska hvernig tíska getur aukið sjálfstraust og gefið fólki tækifæri til að tjá sig. Það er svo fallegt að sjá fólki líða vel í eigin skinni og sýna sinn einstaka stíl.
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A post shared by Ásthildur Bára Jensdóttir (@asthildurbara)
Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju?
Ætli það sé ekki Ottolinger-jakkinn sem ég gaf kærustunni minni í jólagjöf. Ekki beint mín flík, en hann er bara svo ótrúlega kúl og ég elska að vera í honum af því hún á hann.
Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?
Stundum, stundum ekki. Mér finnst ég oftast velja rétt þegar ég eyði minni tíma í að velja og fer bara 100 prósent eftir skapinu sem ég er í.
Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?
„Basic bitch“ með smá „edge“.
Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá?
Já, eftir því sem ég verð öruggari í eigin skinni þá tek ég fleiri sénsa og það er svo miklu skemmtilegra.
Nýturðu þess að klæða þig upp?
Já, bæði fyrir tilefni og ég elska líka að vera bara í nettum kósífötum við ekkert tilefni, fyrir sjálfa mig.
Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði?
Að vera í hreinum fötum.
Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni?
Fyrst og fremst til vinkvenna minna en svo er Andrá Reykjavík líka algjör leiðarvísir fyrir mig.
Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði?
Þú sérð mig aldrei í bleiku.
Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju?
Eyland-leðursamfestingur sem vinkona mín Ása Ninna gerði. Fór í iconic outfitti á iconic aldamótatónleika með Birgittu Haukdal og var semí í stíl við hana.
Hvað finnst þér heitast fyrir sumarið?
Pokabuxur (e. baggy jeans) og flip-flop sandalar, capri buxur og kisuhælar (e. kitten heels).
Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku?
Vertu þú sjálf/t/ur og það má herma.