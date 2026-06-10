Ný bók frá Kirkegaard 47 árum eftir dauða hans Magnús Jochum Pálsson skrifar 10. júní 2026 10:55 Nýja bókin fjallar um ævintýri Kalla um borð í Esmeröldu. Gyldendal Danski barnabókahöfundurinn Ole Lund Kirkegaard lést langt fyrir aldur fram árið 1979 eftir að hafa gefið út níu barnabækur á tólf ára ferli. Nú tæpri hálfri öld síðar er von á nýrri bók eftir höfundinn: Kalli og Kapteinn Skipper. Óklárað handrit bókarinnar fannst fyrir 35 árum síðan og ákvað Nana Bang Kirkegaard, dóttir höfundarins, svo að ljúka við það. Danska ríkisútvarpið greinir frá þessu en danski útgáfurisinn Gyldendal gefur út nýju bókina. Óklárað handrit bókarinnar sem heitir Kalle og Kaptajn Skipper eða Kalli og Kapteinn Skipper fannst í skúffu Kirkegaard fyrir 35 árum síðan en hann hafði þá verið látinn í rúm tíu ár. „Ég held að mamma hafi fundið það þegar hún var að þrífa húsið. Hún hugsaði að ef einhver gæti lokið við bókina þá yrði það að vera ég,“ segir Nana Bang Kirkegaard um bókina á vefsíðu Gyldendal. Kirkegaard er einn ástsælasti barnabókahöfundur Norðurlanda og skrifaði fjölmargar klassískar sögur á borð við Gúmmí-Tarzan, Ottó nashyrning og Fúsa froskagleypi. Hann lést aðeins 39 ára gamall eitt vetrarkvöld í mars 1979 eftir að hafa drukkið ótæpilega, hrasað í snjónum og frosið til dauða á staðnum. Sjö verk Kirkegaard hafa komið út eftir andlát hans og nú bætist það áttunda við. Bókin Kalli og Kapteinn Skipper fjallar um unga drenginn Kalla sem býr í litlu sjávarplássi og dreymir um að sigla um höfin sjö. Einn daginn siglir skipið Esmeralda í höfn en skipstjóri þess er Kapteinn Skipper. Kalli litli laumar sér um borð og við tekur ævintýri á sjónum. Nana Kirkegaard lýsir sögunni sem hægri, myndrænni og einfaldri. „Ég held að það sé mjög mikilvægt í barnaheimi þar sem þarf að fylgjast með svo mörgum hlutum,“ sagði hún um bókina. Auk þess að ljúka við bókina þá er Nana upptekin við að spila tónlist fyrir börn með hljómsveit sinni Skrallebang, sem hún er með manni sínum í, en tónlist hennar er mjög innblásin af textum Ole Lund. Börn og uppeldi Bókmenntir Danmörk Mest lesið „Ég var löngu tilbúin að giftast honum“ Lífið Pissaði fyrir framan fólk í sjö klukkutíma á dag Menning Rassaumhirða karla í sókn Lífið Góð tannheilsa styður við betra líf: Kristjana Ben tannlæknir gefur ráð Lífið samstarf Segir Weinstein hafa bannað sér að vera lesbía Lífið Þreföld útgáfa Drake: „Þessi gaur er stærsti rappari allra tíma“ Tónlist Áhugi leshringja svo mikill að Salka stækkar Lífið samstarf Þorgerður Katrín og Sólveig Anna í þrumustuði í Þulu Menning Leggja áherslu á liti, gleði og glimmer Lífið Madonna með heitustu dansmynd ársins Tónlist Fleiri fréttir Pissaði fyrir framan fólk í sjö klukkutíma á dag Þorgerður Katrín og Sólveig Anna í þrumustuði í Þulu Metsöluhöfundur birtist óvænt á Ísafirði og áritaði bækur Marjane Satrapi er látin „úr sorg“ Natasha S. hlýtur Maístjörnuna Deilt um sýningu Bjarkar: „Asnalega uppsett og kostnaðarsamt prump“ Samfélag í bleyti framlag Íslands á Feneyjartvíæringnum í arkitektúr Aðalsteinn Bergdal er látinn Jónmundur bæjarlistamaður Garðabæjar 2026 Stóri skandallinn, óvæntir sigurvegarar og ótvíræð taplið Óresteia og Lína sigursælust á Grímunni Fjörður og mynd um áhrif innrásar Rússa verðlaunuð í Cannes „Þetta parísarhjól sökkar“ Tónlistariðnaðurinn mikið til „klám og rúnk“ Lætur Parkinson ekki lengur stöðva sig Borgin vill breyta Ingólfstorgi í sumarmarkað: „Eins og þruma úr heiðskíru lofti“ Tíminn stóð í stað í bílveltunni Sjóðheitir listamenn í eina litríka sæng Benedict snýr aftur í Þjóðleikhúsið og Óresteia í útrás Heiðra Sigrúnu Eldjárn með sérstöku brunnloki í Lækjargötu Myndlistarkonan Rúna er látin Netflix setti leikárið í Borgó í uppnám Sjá meira