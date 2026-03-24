Fótbolti

Viktor Bjarki á lista með þeim bestu

Aron Guðmundsson skrifar
Vísir/Samsett

Viktor Bjarki Daðason, framherji FC Kaupmannahafnar er á lista Goal yfir bestu ungu karlkyns leikmennina í heimi fótboltans um þessar mundir.  

Umræddur listi, sem skipaður er leikmönnum fæddum frá fyrsta janúar árið 2007, var birtur í morgun og er Viktor Bjarki, sem hefur svo sannarlega skotist fram á sjónarsviðið á tímabilinu í Meistaradeild Evrópu, í 41. sæti listans. 

„Framherjar sem hafa þróað sína spilamennsku í Danmörku, Svíþjóð eða Noregi eru í tísku þessa stundina og Viktor Bjarki Daðason frá Íslandi gæti þar verið næstur í röðinni eftir að hafa vakið athygli með FC Kaupmannahöfn. Sér í lagi í Meistaradeild Evrópu.“

Hinn 17 ára gamli Viktor skoraði þrjú mörk fyrir FC Kaupmannahöfn í Meistaradeildinni á yfirstandandi tímabili. Eitt þeirra marka kom skoraði hann á móti Barcelona á Nývangi. Í Meistara­deildinni hirti hann svo met af gull­drengnum Lamine Yamal hjá Barcelona með því að verða yngsti leik­maðurinn til að skora fleiri en eitt mark í deildinni aðeins sau­tján ára gamall.

„Líkamlegt atgervi Viktors er á því stigi að valda varnarmönnum Evrópu miklum hausverk.“

Viktor Bjarki er eini Íslendingurinn á listanum en það er sjálfur Lamine Yamal, téður gulldrengur Barcelona sem trónir á toppi listans í fyrsta sætinu. Næstir á eftir honum koma Estevao, leikmaður Chelsea og Pau Cubarsi, liðsfélagi Yamal hjá Barcelona. 

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Fótbolti FC Barcelona Chelsea FC

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

