Fótbolti

Glódís spilar tíma­móta­leik á Old Traf­ford: „Þetta verður mjög sér­stakt kvöld“

Sindri Sverrisson skrifar
Glódís Perla Viggósdóttir á fyrir höndum stórleiki í kvöld og í næstu viku. Getty/S. Mellar

Glódís Perla Viggósdóttir er afar spennt fyrir því að spila á Old Trafford í kvöld, þegar hún leiðir lið Bayern München inn á völlinn í fyrr leikinn við Manchester United í 8-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í fótbolta.

Um tímamótaleik er að ræða því kvennalið United hefur ekki áður komist svona langt í keppninni, og þá dugar ekkert minna en „Leikhús draumanna“ sem vettvangur. Liðin mætast svo aftur á Allianz Arena 1. apríl.

„Þetta verður mjög sérstakt kvöld. Þetta er einstakur leikvangur með ríka sögu,“ sagði Glódís Perla fyrir leikinn í kvöld, samkvæmt Sport 1 í Þýskalandi.

„Við elskum allar að spila svona stórleiki á stóru leikvöngunum, í einstöku andrúmslofti,“ bætti Glódís við.

Þekkja vel framherja United

Á meðal leikmanna í United-liðinu sem Glódís þarf að glíma við er þýska landsliðskonan Lea Schüller sem skipti frá Bayern til United í vetur.

„Við erum allar svo glaðar að sjá hana. Hún var svo mikilvægur hluti af liðinu í langan tíma,“ sagði Glódís.

Glódís Perla var hetjan þegar Bayern vann Arsenal í vetur. Nú bíður annar enskur andstæðingur.

Dreymir um að ná þrennunni

Bayern er með ellefu stiga forskot á toppi þýsku deildarinnar, komið í undanúrslit þýska bikarsins, vann tvöfalt í Þýskalandi í fyrra og hefur orðið Þýskalandsmeistari síðustu þrjú ár í röð. Núna vill liðið hins vegar ná lengra í Meistaradeild Evrópu en fimm ár eru síðan það komst síðast í undanúrslit.

„Við höfum verið alveg skýrar með það í vetur að við viljum komast lengra en síðustu ár. Næsta stóra markmið er að komast í undanúrslitin,“ sagði Glódís. Möguleikinn á að vinna stóru þrennuna, í fyrsta sinn, er til staðar:

„Við eigum okkur allar þann draum að ná því en við tölum ekki mikið um það og setjum enga aukapressu á okkur, því við vitum að þessi draumur gæti orðið að veruleika ef við leggjum á okkur þá vinnu sem þarf á hverjum degi,“ sagði Glódís.

Leikurinn hefst klukkan 20 í kvöld og er sýndur á Disney+.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið