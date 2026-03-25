Alvaro Arbeloa, þjálfari Real Madrid, er á því að brasilíski framherjinn Vinícius Júnior sé „ekki langt frá“ sínu besta formi á ferlinum eftir að framherjinn skoraði tvö mörk – þar á meðal stórkostlegt sigurmark – í 3-2 sigri Real Madrid á Atlético Madrid í spænsku deildinni á sunnudagskvöldið.
Ademola Lookman kom Atlético yfir í fyrri hálfleik á Bernabéu áður en Vinícius jafnaði úr vítaspyrnu og Federico Valverde kom Madrid svo yfir.
Nahuel Molina jafnaði í 2-2 með langskoti og þá skrúfaði Vinícius boltann fram hjá Juan Musso, markverði Atletico, og tryggði Madrid sigurinn og hélt þeim fjórum stigum á eftir Barcelona í baráttunni um spænska meistaratitilinn.
„Þetta var annar frábær leikur hjá Vini, önnur sönnun fyrir hæfileikum hans, hugrekki og karakter,“ sagði Arbeloa á blaðamannafundi sínum eftir leik. „Hann skoraði frábært mark á erfiðu augnabliki. Ég er heppinn að hafa hann sem leikmann. Ég veit ekki hvort hann er á sínu besta róli á ferlinum en hann er ekki langt frá því,“ sagði Arbeloa.
Vinicius Júnior nos últimos 14 jogos:11 gols3 assistênciasDOIS GOLS NO ATLETI pic.twitter.com/GyimtBmQfe— Diário de Torcedor (@DiarioGols) March 22, 2026
Brasilíumaðurinn fékk standandi lófaklapp frá áhorfendum á Bernabéu-leikvanginum þegar honum var skipt út af á 87. mínútu. Vinícius hefur nú skorað fjögur mörk í tveimur leikjum, eftir að hafa einnig skorað tvö mörk gegn Manchester City í Meistaradeildinni í miðri viku.
„Hrósið eiga allir skilið: þjálfarinn, leikmennirnir og stuðningsmennirnir,“ sagði Vinicius við Real Madrid TV. „Ég er mjög ánægður, því ég hef unnið að því allt tímabilið að vera klár fyrir leiki eins og þessa, þegar þessi tímapunktur tímabilsins kemur,“ sagði Vinicius.
„Ég veit ekki hvað það er með mig en ég bæti mig alltaf. Forsetinn [Florentino Perez] segir mér alltaf að ég verði að skora tvö mörk og í dag skoraði ég tvö, fyrir hann,“ sagði Vinicius.