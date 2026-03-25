Fótbolti

Á í vand­ræðum með að fara á klósettið eftir meiðslin gegn Liverpool

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Eins og sjá má var Noa Lang með veglegar umbúðir á þumalfingrinum. getty/Stefan Koops

Meiðslin sem Noa Lang, leikmaður Galatasaray, varð fyrir í leiknum gegn Liverpool í Meistaradeild Evrópu hafa haft ýmis óþægindi í för með sér fyrir hann. Litlu munaði að Lang missti fingur í slysinu á Anfield.

Undir lok leiks Liverpool og Galatasaray í síðustu viku lenti Lang á auglýsingaskilti og lá sárþjáður eftir. Hann fékk stóran skurð á þumalfingur hægri handar og var fluttur á sjúkrahús þar sem hann gekkst undir aðgerð. Meiðslin hafa flækt daglegt líf Langs umtalsvert.

„Þumallinn er enn heill. Það gæti verið hægt að sauma hann saman. Læknarnir búast við að hann verði í lagi. En í augnablikinu get ég ekki spilað PlayStation,“ sagði Lang þegar hann ræddi við hollenska fjölmiðla.

„Ég er rétthentur svo þetta er ekkert lítið mál þegar ég fer á klósettið. Ég þarf líka aðstoð við að komast í sturtu.“

Lang er í hollenska landsliðinu sem mætir Noregi og Ekvador í tveimur vináttulandsleikjum á næstu dögum. Lang hefur leikið fimmtán landsleiki og skorað þrjú mörk fyrir Holland.

Lang er samningsbundinn Napoli en var lánaður til Galatasaray fyrir þetta tímabil.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

