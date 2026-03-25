Knattspyrnustjóri Chelsea, Sonia Bompastor, sagði að frammistaða dómaranna í leiknum gegn Arsenal í Meistaradeild Evrópu sýni að kvennaboltinn þurfi meiri virðingu.
Chelsea tapaði 3-1 fyrir Arsenal í fyrri leik liðanna í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar í gær. Tvö mörk voru dæmd af Chelsea í leiknum.
Ákvörðunin að dæma mark Veerle Buurman af í fyrri hálfleik þótti afar umdeild. Dómarinn Alina Pesu dæmdi brot á Buurman og dómurinn stóð eftir að VAR-dómari hafði skoðað atvikið.
„Þetta er mjög pirrandi. Það er alltaf erfiðara að kvarta yfir dómurunum þegar þú tapar en þetta er ekki nógu gott,“ sagði Bompastor eftir leikinn á Emirates.
„Við þurfum að finna lausnir. Þegar þú ert í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar þarftu að virða kvennaboltann. Þú þarft að virða leikmennina. Þeir leggja hart að sér í hverri viku til að geta skilað sínu inni á vellinum. Fyrsta markið átti að vera mark. Ég skil ekki hvernig þú getur dæmt markið af með VAR. Þetta er synd en svona er þetta og við getum ekki stjórnað þessu.“
Bompastor sagði að bestu dómararnir þyrftu að dæma stærstu leikina, jafnvel þótt þeir væru menn en ekki konur.
Seinni leikur Chelsea og Arsenal fer fram á Stamford Bridge 1. apríl.